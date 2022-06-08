Под влиянием теплого атмосферного фронта: какой погоды ждать петербуржцам в среду

Как сообщает ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус, температура в Петербурге сегодня достигнет +21…+23°, по области — +20…+25°. «Ветер юго-восточный 3-8 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы», — говорится в сообщении синоптика.

При этом к вечеру небо могут затянуть облака, ожидаются дожди, а местами грозы.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» также прогнозирует температуру в Петербурге на уровне +21...+23, переменную облачность и осадки.

При этом в Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за ухудшения погоды, который из-за грозы будет действовать с 20:00 8 июня до 6:00 9 июня . «Правительство Санкт‑Петербурга просит водителей проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность необходимо также проявлять пешеходам», — сообщили в пресс-службе Смольного.