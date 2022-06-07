Добрая новость дня: петербуржцы спасли котенка из коллектора и уже нашли ему новый дом

Главный герой истории — «маленький голосистый котенок, провалившийся в немного подтопленный люк с несколькими боковыми трубами и отчаянно просивший о помощи больше суток». Как рассказывают волонтеры сообщества «Кошкиспас», желание спасти котенка «даже сподвигло некоторых посетителей ближайшего бара проникнуть в люк», однако попытки не увенчались успехом. Приехавшие на место сотрудники «Водоканала» осмотрели люк, но, как оказалось, не тот — поэтому котенка в нем не нашли. Поэтому проводить операцию о спасению хвостатого волонтерам пришлось самостоятельно.

«Мой напарник Михаил не менее прекрасен в данной истории, потому что отложил свои дела и привёз необходимое снаряжение для его применения практически посреди улицы напротив метро Рыбацкое, а также активно и деятельно помогал в извлечении кошарика. В некотором роде не подкачала даже я, приехав на заявку в босоножках и с ОЗК в руках. Удавка, вопреки сомнениям Михаила и моим потаенным опасениям, идеально поместилась длиной в люк, оставалось лишь успешно зацепить и вытащить котенка. Примерно за полчаса нам удалось вытащить из боковой подтопленной трубы люка не такого уж и дикого малыша», — рассказывает волонтер «Кошкиспаса» Любовь.

Сейчас котенок уже в целости и сохранности «отвезен на усыновление» — за то время, которое хвостатый провел в пути к новому дому, он «успел в деталях высказать всё о плохо закрытых крышках люков и иных опасных для животных отверстиях». Волонтеры «Кошкиспаса» просят петербуржец сообщать об открытых люках по номеру 004 или аварийные службы, по возможности принимая меры к обозначению опасного места.