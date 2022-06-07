Второго тюлененка нашли в поселке Лебяжье. Малыш весил половину от положенного в этом возрасте веса — 18 килограмм — и находился в крайне тяжелом состоянии: у тюлененка была высокая температура в 39,5 градусов, гнойный абсцесс под передней ластой и поклевы на спине. Третий «найденыш» встретился людям прямо в городе, на улице Маршала Казакова. Он был сильно истощен, травмирован и весил всего 16 килограмм. Сейчас все животные прошли курс лечения, чувствуют себя прекрасно и готовы к самостоятельной жизни.