У петербургских тюленей случился первый в 2022 году выпускной — ластоногие Шепелев, Казаков и Уран отправились в вольное плавание в водах Финского залив. Показываем, как это было, и рассказываем историю уже бывших подопечных Фонда друзей балтийской нерпы.
Все трое уже подросших серых тюленя — самцы, назвали их Уран, Шепелев и Казаков. Первого нашли на берегу Финского залива — на территории Ленинградской АЭС: к берегу его принесло сильным ветром на остатках тающего льда. «Сотрудники ЛАЭС заметили тюлененка и тут же позвонили сотрудникам Фонда друзей балтийской нерпы, которые забрали щенка в центр. В возрасте 1,5 месяцев он весил всего 11 килограммов, что в три раза меньше нормы», — рассказывают в петербургском «Водоканале».
Второго тюлененка нашли в поселке Лебяжье. Малыш весил половину от положенного в этом возрасте веса — 18 килограмм — и находился в крайне тяжелом состоянии: у тюлененка была высокая температура в 39,5 градусов, гнойный абсцесс под передней ластой и поклевы на спине. Третий «найденыш» встретился людям прямо в городе, на улице Маршала Казакова. Он был сильно истощен, травмирован и весил всего 16 килограмм. Сейчас все животные прошли курс лечения, чувствуют себя прекрасно и готовы к самостоятельной жизни.
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