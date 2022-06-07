Концертная площадка, аутентичный стритфуд и спорт внутри «зеленого оазиса»: каким будет «Двор Гостинки» этим летом?

Как рассказали «Собака.ru» кураторы пространства, в атмосфере добрососедства внутри «Двора Гостинки» можно попробовать стрит-фуд разных кухонь мира, понежиться в шезлонге возле фонтана, насладиться зелеными оазисами парка, поиграть в пинг-понг, шахматы, нарды. Отдельное внимание уделено музыкальной программе, которую называют «особой гордостью»: по вечерам здесь играет живая музыка, проходят открытые танцевальные мастер-классы, устраиваются DJ-сеты, а в течение всего лета гостей ждут масштабные музыкальные события и концерты знаковых артистов.

В конце июня в пространстве «Двор Гостинки» откроется концертная площадка вместимостью до 3 500 человек. Как отмечают кураторы проекта, инфраструктурные возможности пространства в сочетании со звуковым и световым концертным оборудованием сцены сделают это место «максимально притягательным и комфортным для любителей как камерных музыкальных вечеров, так и масштабных событий» — петербуржцам обещают «насыщенный летний сезон» и «впечатляющую музыкальную программу».