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Концертная площадка, аутентичный стритфуд и спорт внутри «зеленого оазиса»: каким будет «Двор Гостинки» этим летом?

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Общественное пространство «Двор Гостинки» вновь открывается в Петербурге. В течение лета здесь будут работать фуд-корты, проходить выставки, мастер-классы, камерные джазовые вечера и масштабные музыкальные события. Рассказываем о планах пространства на сезон.

Все фотографии предоставлены «Собака.ru» кураторами проекта «Двор Гостинки»
Все фотографии предоставлены «Собака.ru» кураторами проекта «Двор Гостинки»
Все фотографии предоставлены «Собака.ru» кураторами проекта «Двор Гостинки»

Как рассказали «Собака.ru» кураторы пространства, в атмосфере добрососедства внутри «Двора Гостинки» можно попробовать стрит-фуд разных кухонь мира, понежиться в шезлонге возле фонтана, насладиться зелеными оазисами парка, поиграть в пинг-понг, шахматы, нарды. Отдельное внимание уделено музыкальной программе, которую называют «особой гордостью»: по вечерам здесь играет живая музыка, проходят открытые танцевальные мастер-классы, устраиваются DJ-сеты, а в течение всего лета гостей ждут масштабные музыкальные события и концерты знаковых артистов.

В конце июня в пространстве «Двор Гостинки» откроется концертная площадка вместимостью до 3 500 человек. Как отмечают кураторы проекта, инфраструктурные возможности пространства в сочетании со звуковым и световым концертным оборудованием сцены сделают это место «максимально притягательным и комфортным для любителей как камерных музыкальных вечеров, так и масштабных событий» — петербуржцам обещают «насыщенный летний сезон» и «впечатляющую музыкальную программу».

Все фотографии предоставлены «Собака.ru» кураторами проекта «Двор Гостинки»
Все фотографии предоставлены «Собака.ru» кураторами проекта «Двор Гостинки»
Все фотографии предоставлены «Собака.ru» кураторами проекта «Двор Гостинки»

В течение лета во «Дворе Гостинки» будут работать более 15 аутентичных гастропроектов. Здесь можно будет попробовать мексиканские начос с гуакамоле, татарский кыстыбый, средиземноморская паэлья, азиатская кухня с традиционными поке и боулами, морепродукты, турецкие национальные сладости и другие блюда.

Отдельное внимание в пространстве уделено образовательной программе с мастер-классами, лекциями и семинарами для детей и взрослых. Посетители смогут поучаствовать в турнире по пинг-понгу, научиться равновесию на баланс-борде, оценить свою выносливость на кроссфит тренировках, а также заявить себя на спортивные и творческие соревнования.

Все фотографии предоставлены «Собака.ru» кураторами проекта «Двор Гостинки»
Все фотографии предоставлены «Собака.ru» кураторами проекта «Двор Гостинки»
Все фотографии предоставлены «Собака.ru» кураторами проекта «Двор Гостинки»
Все фотографии предоставлены «Собака.ru» кураторами проекта «Двор Гостинки»

Концепция пространства — Pets-Friendly, посетить его можно с любыми домашними животными, а для собак даже обещают создать развлекательную зону со специальным оборудованием для игр. В целом «Двор Гостинки» — это небольшой зеленый оазис, где можно отдохнуть с семьей на выходных или провести время в будни.

В общественное пространство «Двор Гостинки» можно попасть с двух сторон Большого Гостиного Двора: через центральный вход с Невского проспекта или с Садовой улицы. Пространство будет работать в течение всего летнего сезона, поэтапно развивая инфраструктуру и благоустраивая территорию.

Кураторы «Двора Гостинки»

О проекте:

Концепция развития общественного пространства «Двор Гостинки» вдохновляется идеей места — ведь «Большой Гостиный Двор» всегда был и остается не только центром торговли, но и территорией общения и приятных встреч, поддерживая стремления активных горожан к насыщенной культурной и общественной жизни. Резиденты «Двора Гостинки» разделяют главную ценность проекта — создание гармоничного и творческого сообщества, уютного и доброжелательного, объединяющего посетителей любых возрастов и интересов. Непосредственно для посетителей и гостей «Двора» — свободное пользование любой инфраструктурой пространства, включая участие в большинстве мастер-классов и тренировок. Уникальная локация в сочетании с мозаичной инфраструктурой пространства, насыщенная культурная программа, продуманная под интересы самой широкой аудитории, сделали «Двор Гостинки» идеальным местом для отдыха жителей и гостей Петербурга.

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