Концертная площадка, аутентичный стритфуд и спорт внутри «зеленого оазиса»: каким будет «Двор Гостинки» этим летом?

Общественное пространство «Двор Гостинки» вновь открывается в Петербурге. В течение лета здесь будут работать фуд-корты, проходить выставки, мастер-классы, камерные джазовые вечера и масштабные музыкальные события. Рассказываем о планах пространства на сезон.
Как рассказали «Собака.ru» кураторы пространства, в атмосфере добрососедства внутри «Двора Гостинки» можно попробовать стрит-фуд разных кухонь мира, понежиться в шезлонге возле фонтана, насладиться зелеными оазисами парка, поиграть в пинг-понг, шахматы, нарды. Отдельное внимание уделено музыкальной программе, которую называют «особой гордостью»: по вечерам здесь играет живая музыка, проходят открытые танцевальные мастер-классы, устраиваются DJ-сеты, а в течение всего лета гостей ждут масштабные музыкальные события и концерты знаковых артистов.
В конце июня в пространстве «Двор Гостинки» откроется концертная площадка вместимостью до 3 500 человек. Как отмечают кураторы проекта, инфраструктурные возможности пространства в сочетании со звуковым и световым концертным оборудованием сцены сделают это место «максимально притягательным и комфортным для любителей как камерных музыкальных вечеров, так и масштабных событий» — петербуржцам обещают «насыщенный летний сезон» и «впечатляющую музыкальную программу».
В течение лета во «Дворе Гостинки» будут работать более 15 аутентичных гастропроектов. Здесь можно будет попробовать мексиканские начос с гуакамоле, татарский кыстыбый, средиземноморская паэлья, азиатская кухня с традиционными поке и боулами, морепродукты, турецкие национальные сладости и другие блюда.
Отдельное внимание в пространстве уделено образовательной программе с мастер-классами, лекциями и семинарами для детей и взрослых. Посетители смогут поучаствовать в турнире по пинг-понгу, научиться равновесию на баланс-борде, оценить свою выносливость на кроссфит тренировках, а также заявить себя на спортивные и творческие соревнования.
Концепция пространства — Pets-Friendly, посетить его можно с любыми домашними животными, а для собак даже обещают создать развлекательную зону со специальным оборудованием для игр. В целом «Двор Гостинки» — это небольшой зеленый оазис, где можно отдохнуть с семьей на выходных или провести время в будни.
В общественное пространство «Двор Гостинки» можно попасть с двух сторон Большого Гостиного Двора: через центральный вход с Невского проспекта или с Садовой улицы. Пространство будет работать в течение всего летнего сезона, поэтапно развивая инфраструктуру и благоустраивая территорию.
О проекте:
Концепция развития общественного пространства «Двор Гостинки» вдохновляется идеей места — ведь «Большой Гостиный Двор» всегда был и остается не только центром торговли, но и территорией общения и приятных встреч, поддерживая стремления активных горожан к насыщенной культурной и общественной жизни. Резиденты «Двора Гостинки» разделяют главную ценность проекта — создание гармоничного и творческого сообщества, уютного и доброжелательного, объединяющего посетителей любых возрастов и интересов. Непосредственно для посетителей и гостей «Двора» — свободное пользование любой инфраструктурой пространства, включая участие в большинстве мастер-классов и тренировок. Уникальная локация в сочетании с мозаичной инфраструктурой пространства, насыщенная культурная программа, продуманная под интересы самой широкой аудитории, сделали «Двор Гостинки» идеальным местом для отдыха жителей и гостей Петербурга.
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