В НАО погибли первый замгендиректора и директор по закупкам VK Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков

Информация о пропаже Габриеляна и Мерзлякова появилась вечером 6 июня. Как сообщал Союз оленеводов НАО, два вездехода передвигались по побережью Белого моря в сторону мыса Канин Нос, прошли село Шойна. Однако, переходя реку Бугряница, оба вездехода перевернулись, их потащило в море. В результате Габриелян и Мерзляков пропали, ехавшие с ними Алена Габриелян и Сергей Ольсевич смогли выбраться на берег.

«Тела нашли. Поисково-спасательные работы закончены. Выжившие находятся в Нарьян-Маре», — приводит РБК слова волонтера поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в НАО и представителя Союза оленеводов Владислава Выучейского.

«Николай Канюков с сыном Петром Канюковым, жители деревни Шойна, через 15 минут после моего звонка с описанием проишествия уже вышли на своей лодке в Белое море для спасения человеческих жизней. Без согласований и подписаний приказов, не спрашивая, кто такие и как туда попали. Просто спасли человеческие жизни! Это простые герои, знающие, что такое море и ценность простой человеческой жизни», — также поделился он в сообществе союза во ВКонтакте.

«Сегодня утром стало известно, что Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков погибли в результате трагического происшествия. Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями. Владимир и Сергей навсегда останутся частью нашей команды», — приводит Forbes заявление пресс-службы VK.

Владимир Габриелян работал в Mail.ru Group, ранее сменившей название на входящий в экосистему компании бренд VK, с 2001 года, на перых этапах — в должностях системного администратора и unix-разработчика. В 2003 году он возглавил техническую поддержку сервиса «Почта Mail.ru», с 2005 года являлся вице-президентом и техническим директором. В 2019 году Габриелян занял пост первого заместителя генерального директора VK, в марте 2022 года вошел в совет директоров компании.