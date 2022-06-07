Антициклон постепенно прогревает Петербург. Какая погода будет сегодня и в ближайшие дни?

«Сегодня условия погоды в Северной столице продолжит формировать антициклон. При переменной облачности в регионе обойдется без дождей, а воздушные массы будут постепенно прогреваться», — рассказал о погоде на сегодня, 7 июня, ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха сегодня в городе составит +20…+22 градуса, по области +18…+23. Ветер ожидается северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

В среду, по прогнозу Леуса «повышение температуры продолжится, но во второй половине дня местами пройдут дожди».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 8 июня, в Петербурге ожидается переменная облачность: ночью обойдется без осадков, днем местами пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха в ночное время суток составит +10…+12 градусов, днем +22…+24.

В четверг, 9 июня, синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду. Пройдут кратковременные дожди, днем местами. температура воздуха ночью составит +13…+15 градусов, днем +20…+22.