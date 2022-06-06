В Петербурге наступило скандинавское лето! Вот какая погода ждет горожан в начале рабочей недели

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 6 июня, синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться гребнем скандинавского антициклона, приближающегося с северо-запада. При переменной облачности осадков не ожидается, однако, несмотря на обилие солнца, в целом в городе будет прохладно.

Температура воздуха сегодня в городе составит +17…+19 градусов, по области +15…+20. Ветер ожидается северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 765 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

Во вторник, по данным Леуса, в Петербурге будет «без дождей и немного выше +20».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 7 июня, ночью будет малооблачно, тогда как днем ожидается переменная облачность — и по-прежнему без осадков. В ночное время суток температура воздуха составит +9…+11 градусов, в окрестностях местами до +6, днем прогреется до +20…+22.

В среду, 8 июня, также ожидается переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит +11…+13 градусов, в окрестностях местами до +8, днем уже совсем летнее тепло — ожидается 24-26 градусов со знаком «плюс».