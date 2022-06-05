Бастрыкин в Петербурге выслушал доклад о расследовании дела против сотрудников КГИОП

«Уголовное дело было возбуждено по итогам проверки, начатой по поручению Председателя СК России после сообщений представителей общественного движения в Санкт-Петербурге о подготовке строительной компании к сносу старинного здания "Дом Лапина"», — отметили в СК РФ.

По версии следователей, должностные лица хотели вывести историческое здание из-под правовой охраны и тем самым легализовать его снос.

Бастрыкину доложили основные результаты работы проведенных следственных действий, в том числе сведения, которые были получены по результатам уже изученного массива документов. В настоящее время определен «план дальнейшего расследования и его приоритетные направления».