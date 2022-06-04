В Смольном рассказали о том, что в Петербурге завершается подготовка к ПМЭФ

«Петербург подготовил большую собственную деловую программу, а также культурную программу. Но не менее важно для нас создать праздничную атмосферу на городских улицах и площадях, в аэропорту "Пулково"», — подчеркнул губернатор города Александр Беглов.

В честь форума город украсили цветами: работы по оформлению были выполнены на Московском проспекте, Пулковском шоссе, Витебском проспекте, на Благодатной улице, на Площади Победы, по дороге из аэропорта.

Как уточнили в пресс-службе, в общей сложности для цветочного оформления Московского района в этом году используется 80 видов растений, из них 40 видов многолетних декоративных трав. На клумбах высаживают мискантус китайский, вейник остроцветковый, посконник пурпурный, золотарник канадский, космею, кореопсис, крокосмию, шалфей и другие красивые растения.

Также комитет по благоустройству привел в порядок дорожные покрытия на проезжей части и тротуарах. А к началу форума обещают регулярно убирать улицы с применением специальных шампуней.