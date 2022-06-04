В Ботаническом саду начал цвести кактус «Царица ночи»

В пресс-службе добавили, что сегодня в режиме прогулки будет открыт Тропический маршрут с выходом через мангры (без Водной оранжереи). Кассы будут работать с 20:00 до 23:00. В оранжерею можно попасть до 23:15, а выйти — до 23:45.