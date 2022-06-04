В Ботаническом саду начал цвести кактус «Царица ночи»

В эту субботу, 4 июня, в Ботаническом саду расцвела «Царица ночи». Об этом пишет пресс-служба Ботанического сада.
«Селеницереус госпожи Макдональд готовится открыть около 6 цветков. Это самый крупный кактус среди рода Селеницереус. Цветущий сегодня экземпляр — клон из довоенной коллекции, поступил в 30-е годы XX века, предположительно, из Германии. В диком виде растение встречается в Гондурасе. Диаметр цветка в природе более 35 сантиметров!» — рассказали в саду.
В пресс-службе добавили, что сегодня в режиме прогулки будет открыт Тропический маршрут с выходом через мангры (без Водной оранжереи). Кассы будут работать с 20:00 до 23:00. В оранжерею можно попасть до 23:15, а выйти — до 23:45.
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