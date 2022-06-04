Синоптик: в субботу в Петербурге ожидаются дожди и грозы

«Сегодня Северная столица останется на периферии циклонического вихря. В такой ситуации в регионе сохранится облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами», — заявил он. Температура воздуха составит от +16 до +18, что соответствует климатической норме.

Скорость юго-западного ветра составит 4-9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

Также синоптик добавил, что в воскресенье местами пройдут небольшие дожди и днем ожидается около +18 градусов.