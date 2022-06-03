В центре Петербурга ради велогонки и фестиваля цветов перекроют движение на нескольких улицах

На площади Островского пройдет Международный фестиваль цветов. Там уже введен запрет на остановку транспорта на участке площади от Невского проспекта до переулка Крылова и в самом переулке. Она будет действовать до конца дня 3 июня, а с 00:00 4 июня и до 22:00 12 июня парковаться запретят и на площади, и в переулке, и на улице Зодчего Росси. Движение при этом перекроют:

с 0:00 4 июня до 11:59 9 июня и с 0:00 10 июня до 22:00 12 июня — на площади Островского от Невского проспекта до переулка Крылова и вдоль дома 6;

9 июня с 12:00 до 23:59 — на площади Островского и в переулке Крылова.

Из-за проведения «Санкт‑Петербургского бала национальностей» с 0:01 4 июня до 12:00 6 июня перекроют проезд по Исаакиевской площади вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту. На эти же даты запретят парковаться на Адмиралтейском проспекте вдоль Исаакиевской площади и на самой площади вдоль дома 1 по Вознесенскому.