В центре Петербурга ради велогонки и фестиваля цветов перекроют движение на нескольких улицах

В центре Петербурга будут перекрывать несколько улиц для проведения мероприятий. Об этом напомнили в пресс-службе комитета по транспорту.
На площади Островского пройдет Международный фестиваль цветов. Там уже введен запрет на остановку транспорта на участке площади от Невского проспекта до переулка Крылова и в самом переулке. Она будет действовать до конца дня 3 июня, а с 00:00 4 июня и до 22:00 12 июня парковаться запретят и на площади, и в переулке, и на улице Зодчего Росси. Движение при этом перекроют:
- с 0:00 4 июня до 11:59 9 июня и с 0:00 10 июня до 22:00 12 июня — на площади Островского от Невского проспекта до переулка Крылова и вдоль дома 6;
- 9 июня с 12:00 до 23:59 — на площади Островского и в переулке Крылова.
Из-за проведения «Санкт‑Петербургского бала национальностей» с 0:01 4 июня до 12:00 6 июня перекроют проезд по Исаакиевской площади вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту. На эти же даты запретят парковаться на Адмиралтейском проспекте вдоль Исаакиевской площади и на самой площади вдоль дома 1 по Вознесенскому.
Во время проведения любительской велогонки La Strada перекроют улицы не только в центре, но и на Васильевском острове и Петроградской стороне:
- с 06:00 4 июня до 08:00 5 июня — по Галерной улице от Замятина переулка до Сенатской площади, Биржевому проезду, Троицкой площади П. С., Мичуринской улице от Пеньковой улицы до Петровской набережной, Казарменному переулку, улице Рентгена от улицы Чапаева до Петроградской набережной, Адмиралтейскому проезду, Водопроводному, Таможенному и Филологическому переулкам, Тифлисской улице от Тифлисского переулка до набережной Макарова, Кричевскому переулку, Гагаринской улице от Шпалерной улицы до набережной Кутузова;
- с 12:00 4 июня до 08:00 5 июня — по Конногвардейскому бульвару от Замятина переулка до Сенатской площади, 2–3-й и 4–5-й линиям В. О. от Университетской набережной до Большого проспекта В. О., Большому проспекту В. О. от 2–3-й линий В. О. до 4–5-й линий В. О., Аптекарской набережной от Кантемировского моста до улицы Академика Павлова, улице Смольного, Лафонской улице, площади Пролетарской Диктатуры, Смольному проспекту, Среднему проспекту В. О. от 1-й линии В. О. к набережной Макарова, Петроградской набережной от Петровской набережной до улицы Куйбышева, Петровской набережной, улице Академика Павлова от Аптекарской набережной до съезда с Кантемировского моста, набережной Фонтанки от улицы Чайковского до набережной Кутузова;
- с 15:00 4 июня до 08:00 5 июня — по Аптекарской набережной от Кантемировского моста до Гренадерского моста, Петроградской набережной от улицы Куйбышева до Гренадерского моста, Мраморному и Мошкову переулкам, Гагаринской улице от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной, Пинскому переулку;
- с 17:00 4 июня до 08:00 5 июня — по проспекту Добролюбова от Провиантской улицы до Большого проспекта П. С., Большому проспекту П. С. от Тучкова моста до проспекта Добролюбова, Мытнинской набережной, Ждановской набережной от Тучкова моста до Ждановской улицы, Кронверкской набережной, набережной Макарова, съезду с Литейного моста на набережную Кутузова, Биржевой площади;
- с 18:30 4 июня до 08:00 5 июня — по Английской набережной от Сенатской площади до Замятина переулка, Дворцовой набережной, Синопской набережной от проспекта Бакунина до Смольной набережной, Воскресенской набережной, набережной Кутузова, проспекту Чернышевского от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной, Потемкинской улице от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной, Адмиралтейской набережной, Сенатской площади, Миллионной улице от набережной Зимней канавки до Дворцовой площади, Дворцовой площади, съезду с Литейного моста на Дворцовую набережную, съездам с Большеохтинского моста на Синопскую набережную;
- с 19:45 4 июня до 08:00 5 июня — по Миллионной улице вдоль Суворовской площади, Дворцовому проезду, Университетской набережной, Дворцовому мосту, Суворовской площади, Каменноостровскому проспекту от Кронверкской набережной до Троицкого моста, Троицкому мосту, улице Куйбышева от улицы Чапаева до Петроградской набережной, Гренадерскому и Сампсониевскому мостам.
Для общественного транспорта движение будут закрывать с 20:00 до 23:05 4 июня.
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