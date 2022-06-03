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В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за надвигающихся гроз

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В Петербурге стремительно ухудшается погода. Из-за сильной грозы в городе объявлен «желтый» уровень опасности, сообщает пресс-служба Смольного.

Shutterstock.com

«По информации Росгидрометцентра, с 15 часов 4 июня до 23 часов 4 июня на территории Санкт-Петербурга объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы», — говорится в сообщении.

«Желтый» — это второй уровень опасности, означающий потенциально опасную погоду. Водителей просят проявлять особую осторожность на дорогах и по возможности воздержаться от использования автомобилей в связи с высоким риском ДТП. Кроме того,  пешеходам также рекомендуют быть особенно внимательными.

Сегодня в некоторых районах Петербурга возможны кратковременные дожди. Грозы гремят к востоку от города. Температура воздуха сегодня в городе составит +17…+19 градусов, по области +15…+20. Ветер ожидается юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 миллиметр ртутного столба, что около нормы.

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