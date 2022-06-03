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В Москве потушили бизнес-центр «Гранд Сетунь Плаза». Что известно на данный момент

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Сегодня утром на западе Москвы загорелся бизнес-центр «Гранд Сетунь Плаза». Площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров. Из здания спасены более 120 человек, продолжается поиск предположительно оставшихся в нем людей.

О ликвидации «возгорания в ЗАО, ул. Горбунова» МЧС впервые сообщило в 10:12. По прибытии первых подразделений было установлено, что происходит возгорание в административном здании. По предварительной информации на тот момент сообщалось об отсутствии пострадавших.

К 10:19 площадь пожара составляла 1 000 квадратных метров. На месте работали 180 человек и 41 единица техники, также лично прибыл министр МЧС России Александр Куренков.

К 10:41 МЧС сообщает, что, по предварительной информации, из горящего здания спасено более 120 человек. Поиск людей продолжается, на месте работает оперативный штаб пожаротушения. К 10:55 стало известно о том, что на место пожара направлены вертолеты Ка-32.

К 11:11 на месте пожара работают три вертолета, 2 из них — МЧС России. 

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает о том, что «несколько человек» заблокированы на шестом этаже здания, еще один — на седьмом. Также агенство называет ранг сложности пожара — он повышен до пятого из пяти возможных. Информации об этом в официальных заявлениях МЧС пока нет. Горят первые четыре этажа здания.

По сообщению МЧС, к 11:00 пожар действует на площади 1,1 тысячи квадратных метров. Предварительно пострадали два человека, 120 эвакуированы, 11 спасены при помощи спецустройств. Идет проверка, в здании могут находиться заблокированные люди. Всего на тушении пожара задействовано свыше 340 человек и около 100 единиц техники. 

К 11:19 открытое горение локализовано

В 12:32 пожар полностью ликвидирован.

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