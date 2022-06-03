В Москве потушили бизнес-центр «Гранд Сетунь Плаза». Что известно на данный момент

О ликвидации «возгорания в ЗАО, ул. Горбунова» МЧС впервые сообщило в 10:12. По прибытии первых подразделений было установлено, что происходит возгорание в административном здании. По предварительной информации на тот момент сообщалось об отсутствии пострадавших.

К 10:19 площадь пожара составляла 1 000 квадратных метров. На месте работали 180 человек и 41 единица техники, также лично прибыл министр МЧС России Александр Куренков.

К 10:41 МЧС сообщает, что, по предварительной информации, из горящего здания спасено более 120 человек. Поиск людей продолжается, на месте работает оперативный штаб пожаротушения. К 10:55 стало известно о том, что на место пожара направлены вертолеты Ка-32.

К 11:11 на месте пожара работают три вертолета, 2 из них — МЧС России.