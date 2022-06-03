Управлением Роспотребнадзора по Петербургу были отобраны 48 проб воды водных объектов и 24 пробы песка с целью проверки на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Согласно результатам мониторинга, качество воды соответствует гигиеническим нормативам только на двух пляжах:

озеро Безымянное (Красносельский район);

Ольгинский водоем (Выборгский район).

Остальные водные акватории не соответствуют требованиям санитарного законодательства. Это:

пляж Взрослый и Детский на реке Ижоре (Колпинский район);

пляж Верхнего Суздальского озера, Среднего Суздальского озера, Нижнего Суздальского озера (Выборгский район);

пляж Колонистского пруда (Пушкинский район);

пляжи «Офицерский», «Белая гора», «Северный», «Зеленая Гора», «Новый» на озере Разлив;

пляжи «Кронштадтский» (Кронштадтский район), «Комаровский», «Ласковый», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Дюны», «Белые ночи», «Сестрорецкий» (Курортный район), «Морские Дубки» (Приморский район) на Финском заливе.

Управление не рекомендует использовать для купания зоны рекреации водных объектов, качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам. «Обращаем внимание, что употребление воды открытых водоемов, не отвечающих гигиеническим нормативам, для питья, заглатывание воды при купании создает угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями», — резюмировали в Роспотребнадзоре.