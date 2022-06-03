Время в пути из Петербурга в Екатеринбург намерены сократить почти в два раза

«Мы усиленно работаем над развитием транспортных коридоров. Дорожная «пятилетка» обеспечит реализацию коридора «Запад — Восток». Он соединяет такие города как Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень и Курган. За 3,5 года мы реализуем рекордный проект — более 1 600 километров дорог. Также мы прорабатываем развитие маршрута до Омска, Новосибирска с выходом через Иркутск, Улан-Удэ и Читу на Монголию и Китай. Также расширим 1 900 километров дорог маршрута Европа — Западный Китай до четырех полос. И время в пути из Санкт-Петербурга в Екатеринбург сократится с 30 до 17,5 часов», — сообщил вице-премьер.

«Дорожная пятилетка», о которой говорит Хуснуллин — это комплексный пятилетний план дорожной деятельности, представленный вице-премьером президенту Владимиру Путину накануне. Общий объем финансирования программы составит 13,2 триллиона рублей. План является «важной антикризисной мерой»: его реализация поможет снизить логистические затраты, повысить внутренний спрос и создать новые рабочие места.

В программу заложены следующие положения: