Петербург в тылу циклона — как это скажется на погоде? Вот прогноз синоптиков

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 3 июня, метеорологические условия в Петербурге сформирует тыловая часть циклона. При облачной с прояснениями погоде пройдут кратковременные дожди, и к берегам Невы продолжится поступление относительно холодного воздуха.

Температура воздуха сегодня в городе составит +17…+19 градусов, по области +15…+20. Ветер ожидается юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 миллиметр ртутного столба, что около нормы.

В субботу, по данным Леуса, «характер погоды изменится мало — небольшие дожди, температура около нормы».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 4 июня, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди, ночью местами. Температура воздуха в темное время суток составит +10…+12 градусов, днем +16…+18.

В воскресенье, 5 июня, синоптики прогнозируют переменную облачность и без существенных осадков. Температура ночью вновь составит +10…+12 градусов, днем воздух прогреется до +18…+20.