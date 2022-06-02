Участники ПМЭФ просят организаторов скрыть информацию о месте их работы

Как пишет РБК, фонд «Росконгресс» (выступает организатором форума) рассматривает такие просьбы и обрабатывает их «по согласованию с организационным комитетом форума». О разных вариантах уменьшения количества информации об участниках форума рассказали пять сотрудников компаний.

Некоторые просили полностью убрать информацию об участниках с бейджиков, но в «Росконгрессе» объяснили, что сделать это невозможно. На время проведения форума карточка с данными станет персональным документом.

Выпустить бейдж без фотографии, а также имени и фамилии участника невозможно технически, отметили в фонде. По предварительной оценке «Росконгресса», в форуме примут участие порядка 500 российских компаний из более чем 65 отраслей. На уровне руководителей будут представлены 80% из них.