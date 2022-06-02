В Петербурге проходит историческая реконструкция сада Смольного собора. Вот когда он откроется для посетителей

«Продолжаем возвращать первозданный облик красивейшим местам нашего города. В саду Смольного собора ведется большая работа, которой предшествовали архивные изыскания, совмещение исторических планов с современным состоянием территории, ландшафтно-архитектурные обследования. В этом же году будет завершена семилетняя реставрация Смольного собора», — еще в апреле рассказывал губернатор Александр Беглов.

Смольный обор строился как центральное сооружение Смольного монастыря. При преображении сада сохранится крестообразная планировка в монастырском дворе, которая обеспечивает кратчайшую связь между собором и корпусами монастыря. При этом будут восстановлены ранее утраченные дороги внутри монастырского двора, где также появятся места отдыха.

Как сообщает 47channel, в настоящее время специалисты занимаются исторической реконструкцией при поддержке Комитета по охране памятников. При разработке плана работ использовались архивные материалы, необходимые для того, чтобы восстановить планировку сада такой, какой она была 300 лет назад.

По завершении работ в саду установят 12 новых скамеек, столько же урн и два информационных стенда. Площадь озеленения составит 21,3 тысячи квадратных метра — здесь высадят 1 102 кустарника и цветы в цвет фасадов собора, символизирующего единство земли и неба. Площадь газона составит 20 462 квадратных метра. Дорожки в саду вымостят гранитом и булыжником, также проектом предусмотрено асфальтовое и набивное покрытие.

Для посетителей сад Смольнинский сад, расположенного во дворе Смольного монастыря, откроется уже осенью — завершить работы планируется до 30 октября 2022 года.