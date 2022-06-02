Более 7 млн россиян испытывают трудности с выплатами по кредитам

Воспользоваться кредитными каникулами россияне могут с марта 2022 года. Как считают в Международной конфедерации обществ потребителей, в необходимости такой меры поддержки нет никаких сомнений, так как сейчас более 7 миллионов заемщиков испытывают сложности с обслуживанием долга. Однако воспользоваться кредитными каникулами могут не все из-за несоответствия требованиям и превышения суммы долга над лимитами — так, для для необеспеченных потребительских кредитов она составляет 300 тысяч рублей.

В конфедерации считают необходимым увеличение максимальной суммы кредитов, по которым можно будет взять каникулы — в первую очередь автокредитов. В числе других инициатив, предложенных правозащитниками и уже направленных в адрес Банка России:

учитывать совокупный доход семьи, а не только доход заемщика;

предоставлять кредитные каникулы заемщикам, показатель долговой нагрузки которых превысил 70% — даже если их доход снизился менее чем на 30%;

принимать во внимание остаток долга заемщика, а не изначальную сумму кредита;

установить ответственность банков за отказ в предоставлении кредитных каникул;

дать возможность подавать заявку на каникулы через «Госуслуги» и автоматически отправлять жалобу на отказ банка.

«Временная — на срок до полугода — передышка в ежемесячных платежах позволила бы части заемщиков восстановить свою платежеспособность и вернуться в график платежей», — приводят «Известия» заявление правозащитников. «Кредитные каникулы помогут заемщикам не наращивать свою закредитованность, а, взяв паузу, более грамотно распределить свои финансы. Возможно, им удастся отложить часть денег на будущие платежи банку, а также в более спокойном режиме заняться поиском работы или источника дополнительного заработка», — добавил председатель правления конфедерации Дмитрий Янин.

В Банке России получение предложений подтвердили и сообщили, что по данным вопросам регулятор находится в диалоге со всеми заинтересованными организациями. «В работе над законопроектом о «постоянных» кредитных каникулах мы стараемся учитывать интересы всех сторон, с учетом сложившейся практики правоприменения и ипотечных каникул, и кредитных каникул, введенных в пандемию и сейчас. Все поступившие предложения будут приняты во внимание для выстраивания наиболее эффективной системы защиты заемщика», — отметили в пресс-службе ЦБ.