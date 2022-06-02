Возле Пулковского путепровода вновь расстелили газон, который свернули после церемонии открытия

Возле Пулковского путепровода вновь расстелили газон, который свернули в рулоны спустя несколько дней после церемонии открытия. Рассказываем, почему — в двух версиях от Смольного и СМИ.
На уборку газона обратили внимание местные жители. В конце мая они выложили фотографии «демонтажных» работ в группу «ЖК Московский» во ВКонтакте. Вероятно, это событие не вызвало бы такую бурную реакцию, если бы не тот факт, что зеленую траву уложили за неделю до этого к торжественному открытию железнодорожного путепровода над Пулковским шоссе, который начали реконструировать еще в 2020 году. На церемонии 26 мая побывали губернатор Петербурга Александр Беглов и глава РЖД Олег Белозеров.
Как пишет Telegram-канал Baza, 1 июня газон вновь появился возле Пулковского путепровода. Издание связывает его возвращение с «ажиотажем в медиа» и вопросами петербуржцев по поводу «таких приколов с благоустройством», которые «посыпались в соцсетях». В Смольном же вновь объясняют свои действия погодными условиями — вслед за холодами пришло тепло, от которого зелень тоже нужно оберегать, в результате чего рулоны решили снова развернуть.
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