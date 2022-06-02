Возле Пулковского путепровода вновь расстелили газон, который свернули после церемонии открытия

На уборку газона обратили внимание местные жители. В конце мая они выложили фотографии «демонтажных» работ в группу «ЖК Московский» во ВКонтакте. Вероятно, это событие не вызвало бы такую бурную реакцию, если бы не тот факт, что зеленую траву уложили за неделю до этого к торжественному открытию железнодорожного путепровода над Пулковским шоссе, который начали реконструировать еще в 2020 году. На церемонии 26 мая побывали губернатор Петербурга Александр Беглов и глава РЖД Олег Белозеров.