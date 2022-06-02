Петербургу обещают первую летнюю грозу. Вот какой будет погода до конца рабочей недели

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 2 июня, синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием холодного атмосферного фронта. Пересекая регион с запада на восток, он станет причиной облачной с прояснениями погоды, вызовет кратковременные дожди — местами с грозами — и немного ограничит дневной прогрев.

Температура воздуха сегодня в городе составит +20…+22 градуса, по области +18…+23. Ветер ожидается южный, юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 760 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

В пятницу, по прогнозу Леуса, «местами кратковременные дожди и дальнейшее постепенное понижение температуры».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 3 июня, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем пройдут местами кратковременные дожди, при которых днем в прибрежных районах порывы ветра будут вплоть до сильного. Температура воздуха ночью составит +11…+13 градусов, в окрестностях местами до +8, днем +16…+18.

В субботу, 4 июня, в городе также облачно с прояснениями, картина осадков останется без изменений. В ночное время суток температура воздуха составит +10…+12 градусов, в окрестностях местами до +7, днем +17…+19.