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В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра

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В Петербурге из-за ухудшения погоды ввели «желтый» уровень опасности. Порывы ветра могут доходить до 15 метров в секунду.

Shutterstock.com

Режим будет действовать с 5 часов 2 июня до 12 часов 3 июня из-за ветра с порывами до сильного, сообщили в Смольном со ссылкой на данные Росгидрометцентра. В ГУ МЧС уточнили, что в прибрежных районах города порывы будут достигать 15 метров в секунду.

«Правительство Санкт‑Петербурга просит водителей проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность необходимо также проявлять пешеходам», — отмечается в сообщении.

«Желтый» — второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Напомним, по информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 2 июня, температура воздуха ночью составит +13…+15 градусов, днем +18…+20. В пятницу, 3 июня, в Петербурге также ожидаются небольшие, днем местами умеренные дожди. В ночное время суток температура воздуха составит +11…+13 градусов, днем +15…+17. В эти два дня ветер в городе будет южным с местами сильными порывами.

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