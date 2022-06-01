Сроки строительства КАД-2 вокруг Петербурга передвинули минимум на три года

О новом графике строительства объявил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, пишет ТАСС. Маршрут определят в начале 2023 года, а начало проектирования намечено на 2025 год. До этого Петрушенко сообщал: «Все сроки у нас в периметре госпланирования — это 2024 год».

Он также добавил, что в пятилетке средства на строительство КАД-2 уже заложены. Что касается сроков выполнения проекта, то само проектирование трассы начнется в 2025 году, а в 2027 строительство будет проходить в «активной фазе».

Напомним, вторая кольцевая автодорога (КАД-2) вокруг Петербурга скорее всего будет платной. Финансирование строительства будет происходить за счет средств Фонда национального благосостояния.

А губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в 2021 году представлял комплексную программу развития транспортной инфраструктуры региона. Рассчитанная до 2035 года, она включает в себя строительство новых транспортных связей «Всеволожск—Мурино» и второй кольцевой автодороги вокруг Петербурга.