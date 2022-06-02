Новые маршруты, возвращение Венеры Коломенской и перекрытия дорог: как изменится жизнь петербуржцев в июне

Второй этап транспортной реформы

С 1 июня в городе заменят часть маршруток на автобусы. Посмотреть, какие обновления нас ждут можно здесь. Ранее мы писали о том, как эксперты относятся к реформе. Третий (последний) этап реформы стартует 15 июля.

Напоминаем, теперь на наземном транспорте действует пересадочный тариф. Так, первая поездка по «Подорожнику» в течение 60 минут обойдется в 40 рублей, вторая — в 10 рублей, а последующие — бесплатно.