Новые маршруты, возвращение Венеры Коломенской и перекрытия дорог: как изменится жизнь петербуржцев в июне

Отмена коронавирусных ограничений для въезда в Турцию и Италию, дополнительные поезда между Москвой и Петербургом, новые маршруты общественного транспорта — рассказываем, какие изменения ждут нас в этом месяце.
Второй этап транспортной реформы
С 1 июня в городе заменят часть маршруток на автобусы. Посмотреть, какие обновления нас ждут можно здесь. Ранее мы писали о том, как эксперты относятся к реформе. Третий (последний) этап реформы стартует 15 июля.
Напоминаем, теперь на наземном транспорте действует пересадочный тариф. Так, первая поездка по «Подорожнику» в течение 60 минут обойдется в 40 рублей, вторая — в 10 рублей, а последующие — бесплатно.
Индексация пенсий, повышение минимального прожиточного минимума и МРОТ
С 1 июня повысили пенсии неработающих пенсионеров на 10%, то есть сумма вырастит до 19 360 рублей. Прожиточный минимум поднимут до 13 919 рублей, для трудоспособного населения — 15 172 рубля, для детей — 13 501 рубль, для пенсионеров — 11 970 рублей. Минимальный размер оплаты также увеличат на 10% — до 15 279 рублей. Как отмечают в правительстве, это позволит повысить зарплаты более 4 миллионов сотрудников.
Петербургский метрополитен переходит на новый график работы
1 июня метрополитен переходит на летний режим работы. Частота движения поездов на всех линиях во внепиковое время снизится, а интервалы движения, соответственно, станут больше. «Как показывает многолетняя практика, в так называемый «период отпусков» (с июня по август), когда школьники и студенты уходят на летние каникулы, а горожане, как правило, выезжают за город, пассажиропоток в метрополитене снижается», — отмечают в пресс-службе петербургской подземки.
Введение паспорта болельщика
С 1 июня вступил в силу закон «О введении паспорта болельщика». Теперь попасть на соревнования можно только по Fan ID. Документ оформляют через портал «Госуслуги». Кстати, в его выдаче могут отказать, если человек нарушал общественный порядок на стадионе. Список спортивных мероприятий, для посещения которых понадобится Fan ID, будет составлять правительство.
Ограничение движения в Петербурге
Со 2 июня на нескольких участках будет ограничено движение транспорта: на улице Зодчего Росси от площади Островского до площади Ломоносова — до 15 мая 2023 года из-за реставрационных работ, от улицы Жукова, до Феодосийской улицы — по 7 июля из-за прокладки канализации, по улице Комсомола от площади Ленина до Арсенальной улицы — по 27 июля. Будьте внимательны, заранее продумайте свой маршрут.
Члены экипажа самолета смогут усмирять буйных пассажиров
С 5 июня сотрудники Службы авиационной безопасности и члены экипажа по распоряжению командира самолета смогут усмирять дебоширов на борту. Перечень «специальных средств» и правила их применения установит правительство. Напомним, ранее бывший гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, предложил в качестве спецсредств наручники и ремни.
Идентификация личности по водительским правам
С 29 июня организации, работающие с деньгами и имуществом, могут идентифицировать покупателей с помощью водительских прав. Теперь операторы мобильной и почтовой связи, ломбарды, лизинговые организации смогут сверять личность гражданина в упрощенном порядке. Это же право получат и страховые компании, при этом если платеж по КАСКО и ОСАГО составляет от 15 до 40 тысяч рублей, данные клиентов проверять не будут. Это регулируется новыми поправками в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Единая система блокировки спам-звонков и SMS
На сайтах ФАС, МТС, «МегаФона» и Tele2 теперь можно пожаловаться на рекламное сообщение или звонок. Для этого необходимо заполнить форму на сайте: указать ФИО, номер телефона получателя и отправителя, содержание спам-сообщения. После того, как данные поступят в систему, нежелательный номер заблокируют за 72 часа.
Ужесточение контроля за оборотом оружия
С 28 июня вводят новые понятия «спусковой механизм оружия», «ударный механизм оружия», «переделка оружия». Переделкой будут считать замену или изменение формы и размеров основных частей оружия (например, барабана или затвора), замена или изменение частей списанного оружия, если после этого изменились его характеристики, уничтожение или изменение маркировок, номера и клейма. Также запрещено хранить списанное оружие гражданам и юридическим лицам, не уведомляя при этом Росгвардию.
Изменения в законе о госрегистрации недвижимости
С 29 июня нельзя присылать по почте заявление о постановке на кадастровый учет и госрегистрацию прав на недвижимость, то есть теперь документы необходимо подавать лично в бумажном или электронном виде. В законе расширены основания для приостановки государственного кадастрового учета или регистрации прав: теперь в списке, например, предоставление поддельных документов (и этот факт установлен судом).
Официальное открытие культурного квартала БРУСНИЦЫН
В июне состоится официальное открытие нового общественного пространства на Кожевенной, 30 (техническое открытие состоялось еще в мае). В начале лета запустят дом с террасой, где получат прописку пиццерия Camorra Isola Grande и торговая аллея; конфетную фабрику «Культура». С 4 июня заработает поп-ап проект «К-30» — контейнерный двор с баром — и мультимедийный проект LUMION, а в продолжение благоустроенной набережной — пространство для фестивалей и выставок под открытым небом OPEN AIR PARK.
Увеличение штрафов за нарушение противопожарных правил в лесах
С 8 июня штрафы для граждан за нарушение правил пожарной безопасности во время особого противопожарного режима и режима ЧС увеличивают в 10 раз. Так, граждан будут наказывать штрафами от 15 до 30 тысяч рублей, должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, юридических лиц — от 100 до 400 тысяч рублей. Если правонарушение повлекло тяжкие последствия для здоровья или смерть, размер штраф может составить до 2 млн рублей (для юридических лиц).
Лечение детей препаратами офф-лейбл
С 29 июня лекарства офф-лейбл (препараты, которые используют по показаниям, не упомянутым в инструкции или не утвержденным гос.органами. — Прим.ред) могут использовать для лечения тяжелых заболеваний у детей (например, в онкологии и гематологии). Медикаменты должны быть включены в клинические рекомендации или стандарты оказание помощи. Перед этим необходимо обязательно проинформировать пациента и получить его согласие или согласие его представителя.
Дополнительные поезда между Петербургом и Москвой
С 1 между Петербургом и Москвой запустили 10 дополнительных поездов. «Для обеспечения перевозки пассажиров Северо-Западный филиал АО "ФПК" назначает дополнительные поезда в сообщении Санкт-Петербург — Москва. Номера поездов: 55, 56, 209, 210, 232, 233, 234, 255, 269, 275», — говорится в сообщении пресс-службы. Поезда будут отправляться в ночное или вечернее время. Дополнительные составы будут курсировать между двумя столицами 1, 2, 3, 6, 9-17 июня.
Возвращение Венеры Коломенской
В сквер Дровяного переулка 12 июня вернут местную достопримечательность — Венеру Коломенскую. Прошлым летом добрососедство Коломны собирало средства на реставрацию. Сначала активисты планировали вернуть памятник до конца 2021 года, но реставрация затянулась. В чем феномен Венеры Коломенской — мы писали здесь. Историю автора скульптуры, народного художника СССР, Бориса Алексеевича — рассказывали тут.
Отмена ковидных ограничений для въезда в Турцию и Италию
С 1 июня для въезда в страну на всех пограничных пунктах в Турции больше не запрашивают справки с отрицательным результатом ПЦР-теста (его нужно было сдавать максимум за 72 часа до въезда). Также отменены тесты на антитела к коронавирусу после прибытия в Турцию в течение 48 часов — ранее они являлись обязательным требованием.
Также с 1 июня коронавирусные ограничения сняла Италия. У туристов не будут требовать сертификат о вакцинации, справку о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест.
В Петербурге на маршруты выйдут новые трамваи «Богатырь-М»
Новые составы с автопилотом (активной системой помощи водителю, которая будет предупреждать его о внештатных ситуациях) выйдут на маршруты №23 и №27. Трамваи оснащены климат-контролем, USB-розетками, кнопкой вызова водителя, кронштейном для крепления велосипедов, местами для колясок. Есть подогрев пола. До конца 2023 года в Петербург доставят 138 усовершенствованных «Богатырей» и «Витязей».
IKEA откроет отделы обмена и возврата в России
В российских магазинах IKEA с первого июня заработают отделы обмена и возврата товаров. Они будут работать со вторника по субботу с 12:00 до 20:00. Также возобновит работу центр поддержки клиентов. Ранее шведская компания сообщила, что работа магазинов пока приостановлена до 31 августа.
В кинотеатрах начнут показывать сериалы
Первой кинотеатральной премьерой станет сериал «Два холма» о мире победившего матриархата, который вышел на Start в апреле этого года — выпустить его в прокат планируют 9 июня. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя видеосервиса, «крутить» сериал целиком не будут, показав зрителям лишь первые эпизоды.
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