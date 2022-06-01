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Лето, прием! Синоптики рассказали о погоде в первый день июня в Петербурге

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Наступление календарного лета Петербург отметит солнечной и теплой погодой. Рассказываем о погоде на сегодня и ближайшие дни — в прогнозах синоптиков.

Shutterstock.com

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, в первый день календарного лета Петербург окажется под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности в регионе обойдется без дождей, поэтому солнечные лучи смогут хорошо прогреть воздушные массы.

Температура воздуха сегодня в городе составит +21…+23 градуса, по области +19…+24. Ветер ожидается юго-восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В четверг, по прогнозу Леуса, в Петербурге местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, но «пока тепло».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 2 июня, температура воздуха ночью составит +13…+15 градусов, днем +18…+20. В пятницу, 3 июня, в Петербурге также ожидаются небольшие, днем местами умеренные дожди. В ночное время суток температура воздуха составит +11…+13 градусов, днем +15…+17. В эти два дня ветер в городе будет южным с местами сильными порывами.

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