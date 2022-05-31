«Дети дома»: в «Севкабель Порту» откроется фотовыставка с историями приемных ребят

На выставке покажут портреты детей-сирот до и после устройства в приемную семью. Каждая фотоистория сопровождается рассказом о ребенке от лица приемных мам и пап. Большинство снимков предоставили сами приемные родители из семейного архива.

«Когда-то у этих ребят были только казенные стены и жизнь по режиму без возможности выбирать и делать то, что нравится. Но все изменилось благодаря одной-единственной фотографии, увидев которую, будущие родители решили подарить ребенку дом. Эти снимки «до» на выставке соседствуют с фотографиями из новой, домашней жизни. Достаточно лишь взглянуть на них, чтобы понять: шанс на будущее ребенку-сироте может дать только семья», — говорит президент фонда «Дети ждут» Лада Уварова.

Благотворительный фонд «Дети ждут» с 2010 года помогает создавать анкеты для детей-сирот и ведет усыновительскую базу данных «Дети-ждут.рф». За 12 лет работы проекта семью нашли 4 397 ребят по всей России.

Камерная экспозиция разместится на Морской площади у входа в корпус Б. Она продлится до 10 июня. Выставка «Дети дома» проходит при поддержке «Севкабель Порта» в рамках благотворительного фестиваля «Чужих детей не бывает».