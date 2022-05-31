В Петербурге убрали высаженный газон, который стелили к открытию Пулковского путепровода

В Петербурге у только что открытого железнодорожного путепровода над Пулковским шоссе скатывают в рулоны зеленый газон. Он пролежал там всего неделю. Рассказываем, с чем это связано.
На уборку газона обратили внимание местные жители. Они выложили фотографии «демонтажных» работ в группу «ЖК Московский» во ВКонтакте.
Вероятно, это событие не вызвало бы такую бурную реакцию, если бы не тот факт, что зеленую траву уложили за неделю до этого к торжественному открытию железнодорожного путепровода над Пулковским шоссе, который начали реконструировать еще в 2020 году. На церемонии 26 мая побывали губернатор Петербурга Александр Беглов и глава РЖД Олег Белозеров.
Как пишет «Фонтанка», работы по благоустройству на участке занимался СМТ № 1 ОАО «РЖДстрой». Как пояснили в компании, газон засеяли задолго до церемонии открытия. Из-за холодной погоды он не успел «подняться» в срок и его временно решили заменит рулонным. «Для его сохранности и последующего роста были проведены работы по перестилке временного рулонного газона», — пояснил подрядчик.
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