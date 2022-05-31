В комментариях петербуржцы интересуются, «не голодно» ли нерпенку возле Петропавловской крепости, и задаются вопросом, «чем он может питаться». В ответ в фонде заверили переживающих за судьбу малыша: «Видели, что охотится на мальков. Ну и два месяца уже продержался. По-видимому, что-то удается съесть».

Напомним, в середине апреля в Петербурге начался «весенний нерпоквест» — горожане сообщали о нахождении в Неве маленьких нерпят. На тот момент в центре города их было как минимум четверо. А недавно в Сортавале появился первый в России памятник ладожской нерпе. Его открыли для того, чтобы «нерпульки были знаменитыми любимцами жителей побережья и гостей Ладоги». Уверены, так и будет — только посмотрите, как ластоногий увековечен в камне!