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Живет и охотится, просьба не пугать. Ладожский нерпенок поселился возле Петропавловской крепости

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Уже два месяца в водах Невы возле Петропавловской крепости живет и охотится маленький ладожский нерпенок. В Фонде друзей балтийской нерпы следят за его городским существованием и просят всех, кто его увидит, лишний раз не пугать.

Shutterstock.com

«Кстати, рядом с Петропавловской крепостью уже два месяца живет и охотится маленький ладожский нерпенок. О встречах с ним нам сообщают разные люди примерно раз в 3-4 дня. Но лишь сегодняшней ночью появилось видеоподтверждение его пребывания на Заячьем острове. Просьба ко всем, кто увидит нерпика, его не пугать», — поделились сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы.

В комментариях петербуржцы интересуются, «не голодно» ли нерпенку возле Петропавловской крепости, и задаются вопросом, «чем он может питаться». В ответ в фонде заверили переживающих за судьбу малыша: «Видели, что охотится на мальков. Ну и два месяца уже продержался. По-видимому, что-то удается съесть».

Напомним, в середине апреля в Петербурге начался «весенний нерпоквест» — горожане сообщали о нахождении в Неве маленьких нерпят. На тот момент в центре города их было как минимум четверо. А недавно в Сортавале появился первый в России памятник ладожской нерпе. Его открыли для того, чтобы «нерпульки были знаменитыми любимцами жителей побережья и гостей Ладоги». Уверены, так и будет — только посмотрите, как ластоногий увековечен в камне!

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