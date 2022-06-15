15 лучших бесплатных экскурсий по Петербургу: от особняка Зубова до Института экспериментальной медицины

Институт экспериментальной медицины

В 1885-м бешенная собака укусила офицера гвардейского корпуса, которым командовал принц Александр Ольденбургский. По распоряжению принца офицера в сопровождении врача доставили в Париж в лабораторию Луи Пастера, где уже делали первые прививки от бешенства. Вскоре в Петербурге организовали лабораторию при ветеринарном лазарете лейб-гвардии конного полка, где впервые в России исследовали патогенные микроорганизмы и продумывали способы борьбы с инфекционными болезнями. Но технические возможности не позволяли проводить здесь масштабные исследования, тогда принц Ольденбургский открыл Институт экспериментальной медицины.

Во время экскурсии посетители осмотрят территорию научного комплекса, в том числе «Башню молчания», где проводились эксперименты; посетят сам музей, посвященный истории института, и библиотеку, в фонде которой сохранилось множество редких изданий по медицине: например, подлинная диссертация Павлова с автографом.

Когда: 24 июня 14:00.