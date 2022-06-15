15 лучших бесплатных экскурсий по Петербургу: от особняка Зубова до Института экспериментальной медицины

В Петербурге идет седьмой сезон образовательного проекта «Открытый город», который проводит бесплатные пешеходные и автобусные экскурсии по архитектурным памятникам, квесты. Публикуем подборку самых интересных прогулок: от Института экспериментальной медицины до главной понижающей подстанции Волховстроя. Запись открывается на сайте за три дня до начала мероприятия или подачи списка на объект.
Главная понижающая подстанция Волховстроя
Здание построено Оскаром Мунцем Генрихом Графтио в 1926 году как первая понижающая подстанция ГОЭЛРО (государственный план электрификации Советской России — Прим.ред.). Работая с открытия и в блокаду, подстанция и сегодня является важным объектом энергосистемы Петербурга. Здесь можно увидеть действующий пульт управления, парадную лестницу, старинные предметы и приборы, исправно служившие с момента постройки здания.
Когда: 21 июня 12:00, 30 июня 15:00.
Дворец Великой Княгини Ольги Александровны (особняк Барятинских)
Здание построено по проекту архитектора Егора Диммерта. Особняк многократно перестраивался. В 1858-м архитектор Гаральд Боссе расширил дом, оформил фасады в стиле барокко, но проект не был закончен до конца. В 1874-м архитектор Иоганн Мерц продолжил расширение особняка. Великая княгиня Ольга Александровна, младшая сестра императора Николая II, проживала здесь с мужем, принцем Петром Ольденбургским. С 1988 года и по сей день в доме располагается Петербургская торгово-промышленная палата
Когда: 19 июня 10:00, 25 июня 10:00.
Пешеходная экскурсия в особняк Зубова
Участком на Исаакиевской площади владел граф Арсений Закревский. Здесь располагался двухэтажный особняк с дворовыми флигелями. В 1869-м его приобрел граф Валентин Зубов. По проекту архитектора Гаральда Боссе здание частично перестроили: надстроили третий этаж и увеличили на один этаж дворовые флигеля. В 1912-м граф Зубов основал в особняке первый в России Институт истории искусств. В свое время в нем бывали Пушкин, Блок, Есенин, Мейерхольд и Маяковский. В особняке сохранилась часть дореволюционных интерьеров: например, Бильярдная (ныне Библиотека), Малахитовая гостиная в стиле рококо.
Когда: 16 июня 14:00.
Пешеходная экскурсия в Таврический дворец
Здание в стиле классицизма построено по проекту архитектора Ивана Старова по указанию Екатерины II для своего фаворита Григорий Потемкина-Таврического. Это двухэтажный дворец, увенчанный плоским куполом на невысоком барабане. Главный корпус объединен одноэтажными галереями с боковыми корпусами, ограничивающими парадный двор. Здесь частично сохранили художественную отделку Картинный зал, Гобелевская гостиная, Диванная и Китайский зал.
Когда: 21 июня 15:00, 28 июня 15:00.
Дворец Великого князя Николая Николаевича
Здание построено по проекту архитектора Штакеншнейдера в стиле эклектики как подарок от Николая I своему сыну на присягу. Проект включал в себя на тот момент самые последние новшества: гидравлический лифт, громоотводы, телеграфную связь, водопровод, канализацию и отопительную систему из каминов и печей. В 1894-м после смерти владельца дворец перешел в казну. Во дворце открыли Ксенинский институт. Комплекс перестроили. Затем его переедали Петроградскому совету Профсоюзов — отсюда он получил название «Дворец Труда». До наших дней на территории сохранилась придомовая церковь во имя Богородицы всех скорбящих радости. Во время экскурсии участники посетят парадные залы, личные покои семьи князя и его приемную.
Когда: 23 июня 14:30.
Институт экспериментальной медицины
В 1885-м бешенная собака укусила офицера гвардейского корпуса, которым командовал принц Александр Ольденбургский. По распоряжению принца офицера в сопровождении врача доставили в Париж в лабораторию Луи Пастера, где уже делали первые прививки от бешенства. Вскоре в Петербурге организовали лабораторию при ветеринарном лазарете лейб-гвардии конного полка, где впервые в России исследовали патогенные микроорганизмы и продумывали способы борьбы с инфекционными болезнями. Но технические возможности не позволяли проводить здесь масштабные исследования, тогда принц Ольденбургский открыл Институт экспериментальной медицины.
Во время экскурсии посетители осмотрят территорию научного комплекса, в том числе «Башню молчания», где проводились эксперименты; посетят сам музей, посвященный истории института, и библиотеку, в фонде которой сохранилось множество редких изданий по медицине: например, подлинная диссертация Павлова с автографом.
Когда: 24 июня 14:00.
Здание Синода
Здание построено по проекту архитектора Карла Росси для Святейшего Правительствующего Синода на месте дома купчихи Кусовниковой. Сейчас в нем располагается президентская библиотека имени Ельцина. Дом реконструировали: внутренний двор превратили в атриум со стеклянной крышей. Интерьеры бережно восстановлены, а на цокольном этаже даже уцелели аутентичные фрагменты стен дома Кусовниковой. Участники экскурсии посетят читальный и выставочный залы, атриум и увидят инаугурационную книгу.
Когда: 20 июня 14:50, 29 июня 14:50.
Здание Русского Географического Общества
Императорское русское географическое общество было основано в 1845-м по поручению Николая I. В начале XX века для него решили построить собственное здание. Проектов занимался архитектор Гавриил Барановский, автор магазина семьи Елисеевых в Петербурге на Невском проспекте. Здание возвели в 1907-1908-х. По сей день в нем располагается штаб-квартира. Во время экскурсии участники узнают об истории развития общества, ознакомятся с историческими документами и картами, посмотрят документальный фильм «Зодчий Гавриил Барановский».
Когда: 23 июня 14:30.
Особняк Кочубея
Василий Кочубей, главный церемониймейстер Императорского Двора, приобрел участок земли со старым домом в Царском селе в 1911 году. На его месте по проекту архитектора Александра Таманяна был возведен каменный дом в стиле неоклассицизма. Вскоре Таманян отказался от проекта из-за постоянного контроля своей работы со стороны инженера Владимира Лангвагена. Поэтому оформлением внутреннего убранства занимался уже друг Таманяна, архитектор-художник Николай Лансере. В особняке сохранилась мебель начала XX века, предметы декоративно-прикладного искусства. Сейчас в особняке обосновался Учебный центр подготовки руководителей Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
Когда: 26 июня 12:00.
Готическая рапсодия: дом товарищества «Помещик»
Это здание в стиле северного модерна расположено на 7-й Красноармейской улице. Построено по проекту архитектора Якова Блувштейна для сельскохозяйственного товарищества «Помещик». Компания занималась продажей молочных продуктов, приобретенных у частных прибалтийских хозяйств, в собственных магазинах (и даже доставляла продукты на дом!). После революции здание национализировали. На месте бывшего магазина «Помещик» открыли гастроном № 22. После снятия блокады здесь появился «Особторг», где можно было купить дефицитные товары в обмен на золото. На экскурсии участники побывают на парадных и черных лестницах дома, увидят световой фонарь дворового корпуса, подлинные двери, витражи и лепнину.
Когда: 19 июня 12:00 и 14:00.
Духовная академия
Участники посмотрят академический корпус, историческое здание библиотеки, семинарский корпус. В основном здании Академии для посещения будут доступны ректорский коридор, библиотека, музей, состоящий из четырех залов, академический храм во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова, где находится икона Божией Матери «Знамение» Царскосельская. Экскурсовод расскажет все о буднях будущих пастырей и архипастырей: от распорядка дня до подготовки к служению.
Когда: 20 июня 16:00.
Особняк Пашкова
Дом на Литейном известен благодаря стихотворению Некрасова «Размышления у парадного подъезда». Во времена поэта здесь жил министр государственных имуществ Михаил Николаевич Муравьев. Пашков в 1848-м продал дом министру внутренних дел графу Орлову, который сдавал второй этаж Благородному танцевальному собранию. В 1857-м особняк приобрели в казну для Департамента уделов. Участники экскурсии увидят вестибюль, парадную лестницу, бальный зал, выполненные в стиле неогрек; а также гостиные и спальню — в стиле неоренессанс и рококо.
Когда: 17 июня 14:45, 24 июня 14:45.
Ново-Михайловский дворец
Здание построено на Дворцовой набережной по проекту архитектора Андрея Штакеншнейдера в 1861-м для сына Николая I, великого князя Михаила Николаевича, в честь его свадьбы на баденской принцессе Цецилии Августе. Внутреннее убранство оформили в разных стилях: столовая, кабинеты и библиотека выполнены в ренессансе, гостиные — в рококо. В настоящее время в здании находятся Институт восточных рукописей РАН, Институт материальной культуры РАН и институт электрофизики РАН.
Когда: 22 июня 11:00, 29 июня 11:00.
Дом Н.И. Чичерина (Елисеевых)
Дом построен для столичного генерал-полицмейстера Чичерина во второй половине XVIII века. По некоторым сведениям автором проекта был архитектор Юрий Фельтен. Здесь проводили концерты Музыкального клуба, членом которого был композитор Дмитрий Бортнянский. В свое время в здании располагалась типография и книжная лавка Плюшара, ресторан «Талон», редакция журнала «Отечественные записки». В 1858 -м дом выкупили братья Елисеевы. Здание перестроили по проекту архитектора Николая Гребенка. Участники экскурсии увидят аутентичную лестницу, залы парадной анфилады, бывший кабинет Елисеева и музыкальную гостиную.
Когда: 28 июня 12:00.
Дом у канала
Экскурсанты посетят Писательский дом на канале Грибоедова. Изначально на этом участке располагался дом Придворной конюшенной конторы. Затем в здании проживали семьи Придворного оркестра. В 1934-м появилась надстройка в два этажа, где разместился кооператив Союза писателей. Здесь проживали Евгений Шварц, Борис Корнилов, Вениамин Каверин и Михаил Зощенко (он, кстати, занимал пятикомнатную квартиру на четвертом этаже). После смерти Михаила Михайловича его внук продал недвижимость городу. С 1992 здесь находится музей имени писателя.
Когда: 18 июня 13:00, 25 июня 13:00.
Комментарии (0)