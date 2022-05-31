Метро Петербурга переходит на летний режим работы

Такая корректировка движения поездов происходит два раза в год. С июня по август, когда школьники и студенты уходят на каникулы, а многие горожане уезжают за город или в отпуск, пассажиропоток в метро существенно снижается.

Для оптимизации перевозок в эти три месяца снизится частота движения поездов на всех линиях метро во внепиковое время, незначительно изменятся интервалы движения между поездами.

«В то же время наполняемость вагонов всегда остается в пределах установленной нормы — не более 170 человек на один вагон. Перед началом учебного года петербургское метро вернется к графику транспортного обслуживания, который предполагает более интенсивное движение поездов», — сообщили в петербургском метрополитене.