Фоторепортаж: в Петербурге начали цвести сирень, черемуха и каштан

Петербург готовится вступить в лето в цветущем одеянии. Собрали небольшой фоторепортаж из соцсетей — посмотрите на распустившиеся цветы сирени, черемухи, каштана и других деревьев.
Цветение можно наблюдать в Летнем саду, где на Кленовой улице зацвела черемуха. Период, на который распускаются цветы, достаточно коротки и совпадает со снижением дневной температуры воздуха, за что это время иногда называют «черемуховыми холодами».
Также в городе можно наблюдать распустившиеся цветы каштана. По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, способствовало началу цветения повышение среднесуточной температуры воздуха до 11-13 градусов тепла. «Когда повсюду еще массово цветет черемуха, сирень с каштаном начинают ее догонять. А дождь уже идет на всей южной части области и подходит к городу. Так что сейчас все польет, растения будут еще красивее», — отметил синоптик.
Как отмечают в садах Русского музея, теперь можно «точно сказать, что точка невозврата» к холодам пройдена. В Петербурге зацвела спирея серая — кустарник с ажурной кроной, образованной многочисленными поникающими ветвями. «Будто облака белой пены накрывает каждый куст. Хочется окунуться и остаться в этой роскоши!» — делятся в садах. А в Царском селе, где погода пока что не радует, вспоминают цветение алычи: «Это было фантастически красиво, как будто волшебные цветочные облака опустились на землю».
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