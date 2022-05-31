Фоторепортаж: в Петербурге начали цвести сирень, черемуха и каштан

Как отмечают в садах Русского музея, теперь можно «точно сказать, что точка невозврата» к холодам пройдена. В Петербурге зацвела спирея серая — кустарник с ажурной кроной, образованной многочисленными поникающими ветвями. «Будто облака белой пены накрывает каждый куст. Хочется окунуться и остаться в этой роскоши!» — делятся в садах. А в Царском селе, где погода пока что не радует, вспоминают цветение алычи: «Это было фантастически красиво, как будто волшебные цветочные облака опустились на землю».