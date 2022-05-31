Статистика дня: 28% москвичей и 35% петербуржцев хотели бы ездить на работу на велосипеде

Как следует из результатов опроса сервиса SuperJob, которые есть в распоряжении редакции «Собака.ru», ездить на работу на велосипеде хотели бы 28% москвичей и 35% петербуржцев. О том, что они уже добираются до рабочего места именно таким способом, сообщили 2 и 4% жителей двух столиц соответственно.

Сотрудники, которые уже добираются до работы на велосипедах и самокатах или пока только планируют это, в обеих столицах среди мужчин встречаются чаще, чем среди женщин, а среди россиян до 34 лет — чаще, чем среди более зрелых респондентов.

Число тех, кто не хотел бы ездить на работу на велосипеде, в Москве составляет 58%, в Петербурге — 50%. Свою позицию респонденты объясняют большим расстоянием от дома до офиса, необходимостью переодеваться и принимать душ перед началом работы, а также загрязненностью воздуха возле автодорог.

Как отмечают аналитики, по сравнению с 2021 годом, когда многие еще были на «удаленке» и мечтали о дополнительной физической активности, сегодня тех, кто хотел бы ездить или уже добирается на работу на велосипеде, стало меньше.

Самокаты и электросамокаты чуть менее популярны, чем велосипеды. В Москве добираться на работу на самокате или электросамокате хотел бы каждый четвертый (24%), в Петербурге — каждый пятый (21%). Уже пользуются данным видом транспорта ездят по 3% москвичей и петербуржцев. Отказываются от такой перспективы 65% и 70% жителей двух городов соответственно. Также все совершеннолетние участники опроса уверены: правила вождения этих транспортных средств нужно законодательно регулировать.

В конце мая в Петербурге традиционно проходит акция «На работу на велосипеде». Ее цель — популяризировать велосипедное движение и устойчивую мобильность, а также сделать дорожное движение в городе комфортным, безопасным, доступным. Также акция призвана показать, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и удобно: для этого не требуется специальная одежда или подготовка.