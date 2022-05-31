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Солнечная погода в Петербурге прерывается на дожди. Как долго они продлятся? Вот прогноз синоптиков

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Солнечная и по-летнему теплая погода в Петербурге делает перерыв на дожди. Рассказываем, как долго они продлятся — в прогнозах синоптиков на сегодня и ближайшие дни.

Shutterstock.com

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, в последний день мая, Петербург будет ощущать влияние периферии циклона, выходящего с запада в акваторию Балтийского моря. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут небольшие дожди.

Температура воздуха сегодня в городе составит +18…+20 градусов, по области +16…+21. Ветер ожидается юго-восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 762 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

В среду, по прогнозу Леуса, дожди прекратятся, а воздух «прогреется чуть лучше».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 1 июня, обойдется без осадков, ветер обещает быть умеренным. Температура воздуха ночью составит +10…+12 градусов, днем +20…+22. В четверг, 2 июня, ночью без существенных осадков, но уже утром и днем в город вернутся кратковременные дожди, местами пройдут ливни и грозы, при которых порывы ветра будут сильными. В ночное время суток температура воздуха составит +12…+14 градусов, днем +18…+20.

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