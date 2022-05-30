Электросамокаты хотят убрать из центра Петербурга

Смольный хочет размещать в центре города не более 35% от общего количества самокатов кикшеринговой компании. Это позволит большую часть парка сервисов перевести на работу в спальные районы города.

Курдяев добавил, что с начала сезона уже зарегистрировали восемь ДТП с участием кикшеринговых самокатов, и выписано около 150 штрафов.

По словам заместителя председателя комитета по транспорту Петербурга Дмитрия Ваньчкова, главная проблема на сегодня — отсутствие законодательной базы в данной сфере и правил регулирования средств индивидуальной мобильности. По этой причине в Петербурге разработали соглашения с кикшерингами, в котором определены правила использования электросамокатов в городе.

«Соглашение заключено абсолютно добровольно, но оно не распространяется на индивидуальные самокаты, пользователи которых часто становятся причинами ДТП. Данное соглашение ограничено только Петербургом, и принудительное его исполнение невозможно», — добавил Ваньчков.

Напомним, в начале марта в Петербурге подписали соглашение о работе в городе крупнейшего в России сервиса проката электросамокатов Whoosh. Об этом сообщает пресс-служба городского Комитета по транспорту.

А еще МВД и Минтранс предложили внести в правила дорожного движения изменения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Как следует из документа, максимальную скорость планируют ограничить до 25 км/ч, а вес транспорта не должен превышать 35 кг. Кроме того, собираются ввести возрастные ограничения.