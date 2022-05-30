В Сортавале открыли памятник ладожской нерпе. Первый в России!

Изготовление и установка скульптурной нерпы были организованы сотрудниками национального парка «Ладожские шхеры». Участие в создании памятника принимал и петербургский Фонд друзей балтийской нерпы — члены фонда участвовали в проекте «своей идеей и консультированием по достоверности создаваемого образа».

«У скульптора получилась очень славная и выразительная молодая нерпочка, которая, как мы надеемся, станет одним из символов Ладоги, Карелии и города Сортавала. Все эти события создаются для того, чтобы нерпульки были знаменитыми любимцами жителей побережья и гостей Ладоги. Желаем каменному неописуем всего самого хорошего и долгих лет лежания на берегу!» — поделились члены фонда.

«Вот увидите, будет как Добрый Хотэй! С отполированным пузиком. Почесал пузико — доброе желание сбылось», «Трогательно. Достойный пример современной скульптуры!», «Памятник отличный! Жму ласту», «Очень красивый памятник! Нерпули точно будут довольны!», «Крошик был моделью?», — комментируют петербуржцы.