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В Сортавале открыли памятник ладожской нерпе. Первый в России!

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В Сортавале появился первый в России памятник ладожской нерпе. Его открыли для того, чтобы «нерпульки были знаменитыми любимцами жителей побережья и гостей Ладоги». Уверены, так и будет — только посмотрите, как ластоногий увековечен в камне!

Спасение тюленей 699-23-99

Изготовление и установка скульптурной нерпы были организованы сотрудниками национального парка «Ладожские шхеры». Участие в создании памятника принимал и петербургский Фонд друзей балтийской нерпы — члены фонда участвовали в проекте «своей идеей и консультированием по достоверности создаваемого образа».

«У скульптора получилась очень славная и выразительная молодая нерпочка, которая, как мы надеемся, станет одним из символов Ладоги, Карелии и города Сортавала. Все эти события создаются для того, чтобы нерпульки были знаменитыми любимцами жителей побережья и гостей Ладоги. Желаем каменному неописуем всего самого хорошего и долгих лет лежания на берегу!» — поделились члены фонда.

«Вот увидите, будет как Добрый Хотэй! С отполированным пузиком. Почесал пузико — доброе желание сбылось», «Трогательно. Достойный пример современной скульптуры!», «Памятник отличный! Жму ласту», «Очень красивый памятник! Нерпули точно будут довольны!», «Крошик был моделью?», — комментируют петербуржцы.

Напомним, летом 2021 года в Кронштадте открыли памятник серому тюленю. Арт-объект установлен в рамках общей экоориентированной концепции проекта «Остров фортов». Он нацелен на привлечение внимания посетителей парка, жителей и гостей Кронштадта, к теме сохранения экосистемы Балтики и редких обитателей Финского залива — морских ластоногих.

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