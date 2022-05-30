По данным главного синоптика Петербурга Александра Колесова, начавшаяся неделя «холодной явно не будет», однако серия южных циклонов «добавит немного интриги» в прогнозы. Если сегодня погода может поставить первый теплый рекорд — столбики термометров приближаются к отметке в +20 градусов, в городе солнечно и сухо — то уже завтра усилится ветер и пройдут дожди.

«Завтра утром первый циклон, который будет смещаться через Прибалтику, вызовет усиление ветра и принесет дождь в Санкт-Петербург в первой половине дня. Потом перерыв между циклонами — и в первый день лета снова ждем +20 гр. Ну а дальше второй южный циклон, который будет смещаться снова через Прибалтику, но уже ближе к Санкт-Петербургу. Так что дождей должно быть больше, а ветер в циклоне всегда дует свежий», — дал прогноз Колесов.

В целом температура воздуха в Петербурге в течение весны находилась «постоянно ниже многолетних значений», однако метеорологические условия текущей недели «явно приблизят» ее к норме. «Не дает погода нам расслабиться и забыть про нее», — резюмировал Колесов.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 31 мая, ночью в Петербурге обойдется без существенных осадков, дне пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха в ночное время суток составит +10…+12 градусов, днем +18…+20. В среду, 1 июня, обойдется без осадков, а воздух в дневные часы прогреется до 20-22 градусов тепла. В четверг, 2 июня, кратковременные дожди превратятся в ливни и будут сопровождаться грозами. При этом по-прежнему будет по-летнему тепло — днем +18…+20 градусов.