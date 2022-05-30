В Мурино заметили женщину с гранатометом. Ее задержали

Женщину с необычным предметом увидели у продуктового магазина на проспекте Авиаторов Балтики. Жители близлежащих домов забили тревогу и вызвали экстренные службы.

Как рассказали специалисты-взрывотехники ОМОН «Бастион» Главного управления Росгвардии, на прогулку женщина вынесла контейнер от переносного противотанкового ракетного комплекса. Выяснилось, что опасности он не представлял.

Женщину задержали, а, по ее словам, опасный предмет она нашла в поле, когда хоронила свою кошку. Жительница Мурино решила забрать оружие с собой, и с ним на перевес зашла в продуктовый магазин, где на нее обратили внимание персонал супермаркета, пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.