«Без дождей и потеплеет»: синоптики рассказали о погоде в Петербурге на начало рабочей недели

По данным ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, в начале рабочей недели в Петербурге будет «без дождей и потеплеет». «Сегодня Северная столица окажется под влиянием небольшого, вытянувшегося с юго-востока, гребня антициклона. При переменной облачности в регионе обойдётся без дождей, что поможет солнечным лучам активнее прогревать воздушные массы», — дал прогноз синоптик на сегодня, 30 мая.

Температура воздуха в городе составит +19…+21 градус, по области +17…+22. При таких значениях сегодняшний день может стать самым теплым с начала года — пока в лидерах день 7 мая с температурой в +19,2 градуса. Ветер ожидается северо-западный, с переходом на юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

Во вторник, по прогнозу Леуса, Петербургу «вновь не избежать кратковременных дождей и станет на пару градусов прохладнее».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 31 мая, в городе ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью обойдется без существенных осадков, днем пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит +11…+13 градусов, днем +16…+18. В среду, 1 июня, в Петербурге также облачно с прояснениями. Ночью пройдет кратковременный дождь, днем обойдется без существенных осадков. В ночное время суток температура воздуха составит +10…+12 градусов, днем +19…+21.