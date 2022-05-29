У закрытого на капремонт Биржевого моста запустили паромную переправу

Запуск паромной переправы организовала судоходная компания «Астра Марин». Режим работы — ежедневно с 10:00 до 20:00. Время в пути между причалами составит семь минут, а интервал движения — 10 минут. Тримараны могут вместить более десяти пассажиров. Билеты можно приобрести за 100 рублей на причалах или в онлайн-магазине BoatTrip. Планируется, что переправа будет работать до конца сентября.

«На борту пассажиры смогут расположиться на мягких диванах. Каждое судно на случай дождя оборудовано откидным тентом», — отметили в компании.