У закрытого на капремонт Биржевого моста запустили паромную переправу

Во время капитального ремонта Биржевого моста на Неве запустили паромную переправу. Как передает «Деловой Петербург», она курсирует от Петропавловской крепости до Адмиралтейской набережной.
Запуск паромной переправы организовала судоходная компания «Астра Марин». Режим работы — ежедневно с 10:00 до 20:00. Время в пути между причалами составит семь минут, а интервал движения — 10 минут. Тримараны могут вместить более десяти пассажиров. Билеты можно приобрести за 100 рублей на причалах или в онлайн-магазине BoatTrip. Планируется, что переправа будет работать до конца сентября.
«На борту пассажиры смогут расположиться на мягких диванах. Каждое судно на случай дождя оборудовано откидным тентом», — отметили в компании.
Комментарии (0)