В Петербурге открыли сад Мариинского дворца впервые за 178 лет

Сегодня, 29 мая, для посетителей открылся сад Мариинского дворца. Это произошло впервые за 178 лет, пишет «Деловой Петербург».
Для горожан сад будет доступен для посещения по выходным с 11:00 до 19:00. С таким предложением выступил спикер ЗакСа Петербурга Александр Бельский.
Напомним, ранее для посетителей открылся отреставрированный Большой китайский кабинет в Китайском дворце в парке Ораниенбаум. Как рассказали в пресс-службе, этот зал в стиле «шинуазри» — один из самых эффектных интерьеров дворца. Его особенностью стали наборные деревянные панно на стенах, которые показывают сценки из жизни китайцев на фоне пейзажа.
Комментарии (0)