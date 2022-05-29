В Петербурге открыли сад Мариинского дворца впервые за 178 лет

Напомним, ранее для посетителей открылся отреставрированный Большой китайский кабинет в Китайском дворце в парке Ораниенбаум. Как рассказали в пресс-службе, этот зал в стиле «шинуазри» — один из самых эффектных интерьеров дворца. Его особенностью стали наборные деревянные панно на стенах, которые показывают сценки из жизни китайцев на фоне пейзажа.