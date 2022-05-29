18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Петербурге открыли сад Мариинского дворца впервые за 178 лет

Поделиться:

Сегодня, 29 мая, для посетителей открылся сад Мариинского дворца. Это произошло впервые за 178 лет, пишет «Деловой Петербург».

Фото: Galina Vabishchevich/ citywalls

Для горожан сад будет доступен для посещения по выходным с 11:00 до 19:00. С таким предложением выступил спикер ЗакСа Петербурга Александр Бельский. 

Напомним, ранее для посетителей открылся отреставрированный Большой китайский кабинет в Китайском дворце в парке Ораниенбаум. Как рассказали в пресс-службе, этот зал в стиле «шинуазри» — один из самых эффектных интерьеров дворца. Его особенностью стали наборные деревянные панно на стенах, которые показывают сценки из жизни китайцев на фоне пейзажа. 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: