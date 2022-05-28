Посмотрите, как выглядит отреставрированный кабинет в Китайском дворце в Ораниенбауме

Как рассказали в пресс-службе, этот зал в стиле «шинуазри» — один из самых эффектных интерьеров дворца. Его особенностью стали наборные деревянные панно на стенах, которые показывают сценки из жизни китайцев на фоне пейзажа. «Эти композиции созданы в технике маркетри (мозаики из разных пород дерева) с инкрустацией пластинками моржовой кости русскими мастерами во главе с Иосифом Шталмеером, возможно, по рисункам Серафино Бароцци, который выполнил живописную отделку падуг потолка», — добавили в «Петергофе».

На потолке зала — плафон «Союз Европы и Азии», его выполнил итальянский художник Якопо Гуарана. Пол из ценных пород дерева сделан по рисунку Антонио Ринальди, на нем можно заметить как и восточные орнаменты, так и элементы рококо.

Также в зал планируют вернуть английский бильярд. Он был приобретен великим князем Петром Федоровичем в 1748 году, а установлен здесь во время царствования Екатерины II.