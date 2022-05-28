Оперные звезды выступят на шоу «Классика на Дворцовой» в Петербурге

Шоу начнется в 21:30. В концертной программе — арии из мирового оперного репертуара, сцены из классических оперетт, эстрадные шлягеры и хиты XX века. В программе заявлены самый молодой тенор «Ла Скала» Витторио Григоло, уроженка Кубы Мария Алейда, обладающая колоратурным сопрано, а также российские оперные исполнители: бас Ильдар Абдразаков, сопрано Вероника Джиоева, баритон Алексей Марков, меццо-сопрано Василиса Бержанская. А в сопровождении Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии под управлением Дениса Власенко будут петь артисты петербургской оперной школы.

В танцевальную часть программы войдут выступления артистов Театра балета имени Леонида Якобсона, Московского мюзик-холла, Театра Аллы Духовой «Тодес».

Добавим, что за все время существования проекта аудитория «Классика на Дворцовой» составила более 15 млн зрителей с учетом онлайн-формата.