Путин отменил возрастной предел для контрактной службы

Закон вступит в силу со дня опубликования. Ранее контракт могли заключать граждане России в возрасте от 18 до 40 лет, а также иностранцы до 30 лет. Теперь же новые правила позволят заключить контракт с российской армией до окончания трудоспособного возраста (до возраста выхода на пенсию — после окончания реформы он составит 65 лет для мужчин и 60 для женщин).