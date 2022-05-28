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Путин отменил возрастной предел для контрактной службы

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Президент Владимир Путин подписал закон об отмене верхнего возрастного предела для тех, кто собирается заключить первый контракт на прохождение военной службы. Документ появился на портале правовой информации.

Shutterstock

Закон вступит в силу со дня опубликования. Ранее контракт могли заключать граждане России в возрасте от 18 до 40 лет, а также иностранцы до 30 лет. Теперь же новые правила позволят заключить контракт с российской армией до окончания трудоспособного возраста (до возраста выхода на пенсию — после окончания реформы он составит 65 лет для мужчин и 60 для женщин).

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