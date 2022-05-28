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На площади Островского в Петербурге проходит фестиваль мороженого

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В эту субботу, 28 мая, в Петербурге проходит XV фестиваль мороженого. Как пишет пресс-служба Смольного, сегодня на площади Островского посетители смогут попробовать более 150 видов главного летнего десерта!

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Фестиваль закончится в 21:00. Здесь будут представлены различные виды мороженого от производителей из Петербурга, Москвы, Краснодарского края, Вологодской, Пензенской, Тульской, Московской и Ярославской областей. Его будут подавать в вафельных стаканчиках, рожках и эскимо.

Кроме того, на мероприятии выступят музыкально-танцевальные коллективы, а одна из местных компаний сделает бананово-карамельный пирог, вес которого будет достигать около 400 кг.

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