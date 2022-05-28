На площади Островского в Петербурге проходит фестиваль мороженого

Фестиваль закончится в 21:00. Здесь будут представлены различные виды мороженого от производителей из Петербурга, Москвы, Краснодарского края, Вологодской, Пензенской, Тульской, Московской и Ярославской областей. Его будут подавать в вафельных стаканчиках, рожках и эскимо.