На площади Островского в Петербурге проходит фестиваль мороженого

В эту субботу, 28 мая, в Петербурге проходит XV фестиваль мороженого. Как пишет пресс-служба Смольного, сегодня на площади Островского посетители смогут попробовать более 150 видов главного летнего десерта!
Фестиваль закончится в 21:00. Здесь будут представлены различные виды мороженого от производителей из Петербурга, Москвы, Краснодарского края, Вологодской, Пензенской, Тульской, Московской и Ярославской областей. Его будут подавать в вафельных стаканчиках, рожках и эскимо.
Кроме того, на мероприятии выступят музыкально-танцевальные коллективы, а одна из местных компаний сделает бананово-карамельный пирог, вес которого будет достигать около 400 кг.
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