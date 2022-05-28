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В Петербурге ожидаются дождливые выходные

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В эти выходные в Петербурге пройдут небольшие дожди, а также ожидается прохладная погода. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

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По словам синоптика, в эту субботу город останется в зоне циклонической деятельности. «Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди», — добавил он. Температура воздуха составит от +13 до +15 градусов. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

Как отметил синоптик, погодные условия не улучшатся и  в воскресенье: местами пройдут небольшие дожди, а столбики термометра не поднимутся выше +15 градусов. По данным Гидрометцентра, ветер ночью переменный слабый, днем юго-западный умеренный. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

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