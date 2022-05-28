В Петербурге ожидаются дождливые выходные

По словам синоптика, в эту субботу город останется в зоне циклонической деятельности. «Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди», — добавил он. Температура воздуха составит от +13 до +15 градусов. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.