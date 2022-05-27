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В выходные на Крестовском острове пройдет «Петровская ярмарка»

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28 и 29 мая 2022 года в честь 350-летия со дня рождения Петра I на площади напротив главного входа на стадион «Газпром арена» развернется маштабный семейный праздник, стилизованный под  XVIII век. Проект организован ПАО «Газпром».

В декоративных павильонах будут продавать товары из разных регионов России: деликатесы с Ямала, кубанское сало, восточные сладости, оренбургские платки, уральские самоцветы и многое другое.

Посетителей ждет выступление музыкальных коллективов со всей страны, традиционные ярмарочные забавы и аттракционы, а также мастер-классы различных ремесел.

С помощью VR-технологий гости смогут перенестись в Царское село и побывать в Янтарной комнате. А также вместе с Екатериной II в исполнении актрисы Екатерины Гусевой совершить путешествие по Китайскому дворцу в Ораниенбауме.

Часы работы ярмарки:
28 мая с 10:00 до 22:00. Торжественное открытие в 12:00
29 мая с 10:00 до 17:00.

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