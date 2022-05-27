В выходные на Крестовском острове пройдет «Петровская ярмарка»

В декоративных павильонах будут продавать товары из разных регионов России: деликатесы с Ямала, кубанское сало, восточные сладости, оренбургские платки, уральские самоцветы и многое другое.

Посетителей ждет выступление музыкальных коллективов со всей страны, традиционные ярмарочные забавы и аттракционы, а также мастер-классы различных ремесел.