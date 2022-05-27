Беглов попросил прибавку к своей и депутатским зарплатам за «особые условия работы»

Изменения предлагают внести в три городских закона. В первом, «О губернаторе Санкт-Петербурга», хотят поднять ежемесячную надбавку за особые условия работы — с пяти окладов в действующей редакции до семи.

В законе «О гарантиях деятельности лиц, замещающих (замещавших) государственные должности Санкт-Петербурга» предлагают повысить с четырех до шести окладов, также за особые условия, ежемесячные выплаты депутатам Заксобрания, чиновникам и членам городской избирательной комиссии.

С шести до восьми окладов поднимется выплата государственных гражданских служащих, в случае обновления закона «О государственной гражданской службе Санкт-Петербурга».

Законопроект должен пройти антикоррупционную экспертизу, после чего его передадут на рассмотрение в парламент. Там за него могут проголосовать утвердительно или отклонить инициативу. В сопроводительных документах не указано, сколько денег потребуется из городской казны на реализацию проекта.