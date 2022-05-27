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В Ленинградской области отменили обязательное ношение масок

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Власти Ленинградской области отменили обязательное ношение масок. Решение об этом в администрации региона прокомментировали коротко: «Ушла эпоха».

Shutterstock.com

Напомним, с сегодняшнего дня, 27 мая, в Петербурге также больше можно не носить маски. Кроме того, снято ограничение максимально допустимого количества посетителей для спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий.

Ранее власти Москвы объявили «ковидную амнистию». В ее рамках органы исполнительной власти столицы прекратят работу по взысканию назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение коронавирусных ограничений, а правительство Москвы выплатит субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов. Вслед за столицей «ковидную амнистию» намерены объявить и в Петербурге

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