Напомним, с сегодняшнего дня, 27 мая, в Петербурге также больше можно не носить маски. Кроме того, снято ограничение максимально допустимого количества посетителей для спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий.

Ранее власти Москвы объявили «ковидную амнистию». В ее рамках органы исполнительной власти столицы прекратят работу по взысканию назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение коронавирусных ограничений, а правительство Москвы выплатит субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов. Вслед за столицей «ковидную амнистию» намерены объявить и в Петербурге.