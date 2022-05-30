20 редких и бесплатных экскурсий по памятникам архитектуры Петербургу

В Петербурге продолжается седьмой сезон образовательного проекта «Открытый город», благодаря которому можно бесплатно посетить экскурсии по памятникам архитектуры. Вот подборка самых интересных прогулок: наши фавориты — «Башня молчания» в Институте экспериментальной медицины, готическая рапсодия в доме товарищества «Помещик» и Особняк Зубова. Запись открывается на сайте проекта за три дня до начала мероприятия или подачи списка на объект.
Академия наук
Здание Академии наук — одна из главных работ архитектора Джакомо Кваренги. Построено в 1783-1789 годах по заказу Екатерины II. Здесь бывали известные ученые как Иван Павлов, Дмитрий Менделеев, Алексей Крылов, Александр Карпинский и Николай Вавилов, а нобелевский лауреат по физике Жорес Алферов многие годы возглавлял местный научный центр. На экскурсии участники узнают, как появилась первая в России Академия наук и создан естественнонаучный музей, а также увидят мозаичное панно «Полтавская баталия», созданное Михаилом Васильевичем Ломоносовым.
Когда: 1 июня 11:00, 9 июня 11:00, 15 июня 11:00.
Особняк Зубова
Здание было построено архитектором Гаральдом Боссе. В 1912-м году его владелец граф Валентин Зубов основал здесь первый в России Институт истории искусств, занимающий дом по сей день. В свое время здесь бывали Пушкин, Блок, Есенин, Мейерхольд и Маяковский. Сейчас во особняке можно посмотреть подлинную лестницу, украшенную скульптурами, парадные залы, а также уникальную библиотеку, где собраны редкие издания по искусству из Германии и Италии — сейчас она насчитывает более 260 томов.
Когда: 2 июня 14:00, 9 июня 14:00, 16 июня 14:00.
Мариинский дворец
Здание построено архитектором Андреем Штакеншнейдером, автором Царицынского павильона, Николаевского дворца. Николай I подарил Мариинский дворец своей дочери Марии и ее мужу герцогу Лейхтенбергскому на свадьбу. Сейчас в его стенах заседает Законодательное собрание. На экскурсии посетители увидят Красный, Белый, Помпейский, Круглые залы и Зимний сад, где в свое время находились экзотические растения и даже фонтан.
Когда: 2 июня 16:00.
Институт экспериментальной медицины
Это первое учреждение в России, где начали изучать причины болезней и их лечение — первостепенной задачей являлось создание вакцины от бешенства. Основателем института стал принц Александр Ольденбургский. Во время экскурсии посетители осмотрят территорию научного комплекса, в том числе «Башню молчания», где проводились эксперименты; посетят сам музей, посвященный истории института, и библиотеку, в фонде которой сохранилось множество редких изданий по медицине: например, подлинная диссертация Павлова с автографом.
Когда: 3 июня 14:00.
Здание Синода
О Священном Синоде здесь напоминает только уцелевшая до наших дней домовая церковь Святых Отцов Семи Вселенских Соборов. Сейчас в здании располагается Президентская библиотека имени Бориса Ельцина. Экскурсанты узнают, почему ее называют «библиотекой без книг», посетят читальный и выставочный залы, монументальный атриум и мультимедийный зал, а также увидят инаугурационную книгу.
Когда: 3 июня 14:50, 7 июня 14:50.
Отражение времени в домах Литейной части (особняк Вейнеров)
Здание построено по проекту архитектора Гиршовича для Петра Вейнера старшего и соавтора Музея старого Петербурга, редактора и издателя журнала «Старые годы» — Петра Вейнера (младшего) в 1890-х годах. Интерьеры дома оформлены в стиле флорентийских палаццо и украшены фигурами путти и изображениями птиц-драконов. На экскурсии посетители узнают о судьбе собственников здания, а также посетят апартаменты, где жил и работал Петр Вейнер (младший).
Когда: 3 июня 15:00, 10 июня 17:00.
Здание Русского Географического Общества
Императорское русское географическое общество было основано в 1845-м по поручению Николая I. К началу XX века оно разрослось, поэтому было решено построить собственное здание. Проектом дома в стиле северного модерна занимался архитектор Гавриил Барановский, автор магазина семьи Елисеевых в Петербурге на Невском проспекте. Штаб-квартира никогда не закрывалась (даже в годы блокады). До наших дней сохранился не только фасад, но и внутреннее убранство. Во время экскурсии участники узнают об истории развития общества, ознакомятся с историческими документами и картами, посмотрят документальный фильм «Зодчий Гавриил Барановский».
Когда: 3 июня 16:00.
Особняк Кочубея
В 1911 году главный церемониймейстер Императорского Двора Василий Петрович Кочубей приобрел в Царском Селе участок земли со старым деревянным домом. А уже в 1913 году на его месте был возведен каменный особняк в стиле неоклассицизма по проекту архитекторов Таманова и Лансере. Здесь сохранилась мебель начала XX века, предметы декоративно-прикладного искусства. Сейчас в особняке обосновался Учебный центр подготовки руководителей Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
Когда: 5 июня 12:00, 11 июня 12:00, 13 июня 12:00.
Готическая рапсодия: дом товарищества «Помещик»
Здание построено по проекту архитектора Якова Блувштейн для сельскохозяйственного товарищества «Помещик». Компания занималась продажей молока и молочных продуктов. На экскурсии участники побывают на парадных и черных лестницах дома, увидят световой фонарь дворового корпуса, подлинные двери, витражи и лепнину.
Когда: 5 июня 12:00 и 14:00, 9 июня 12:00 и 14:00, 12 июня 12:00 и 14:00.
Смольный: три эпохи
Экскурсанты осмотрят институт, узнают о жизни воспитанниц и посмотрят их личные вещи. Известно, что условия содержания благородных девиц были довольно суровыми: раннее пробуждение, скромные приемы пищи, давление со стороны преподавателей. Но несмотря на это девушки посещали развлекательные мероприятия: ходили на выставки, в театр, устраивали балы и праздники. Также участники экскурсии посетят актовый зал, где Владимир Ильич торжественно объявил о победе революции.
Когда: 5 июня 14:30 и 17:00, 14 июня 18:30.
Духовная академия
Участники посмотрят академический корпус, историческое здание библиотеки, семинарский корпус. В основном здании Академии для посещения будут доступны ректорский коридор, библиотека, музей, состоящий из четырех залов, академический храм во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова, где находится икона Божией Матери «Знамение» Царскосельская. Экскурсовод расскажет все о буднях будущих пастырей и архипастырей: от распорядка дня до подготовки к служению.
Когда: 6 июня 16:00, 12 июня 18:00.
«Орловым я обязана тем, что я есть…» Екатерина II (Гатчина)
Экскурсия посвящена адресам из жизни графов Орловых, Григория и Алексея, — они помогли Екатерине II взойти на престол, участвовали в управлении страной. Участники увидят Чесменский комплекс, состоящий из дворца, храма святого Иоанна Предтечи и воинского кладбища. Затем посетят Большой Гатчинский дворец — осмотрят покои, башню, подземный ход.
Когда: 7 июня 14:00, 11 июня 14:00, 18 июня 14:00.
Особняк Пашкова
Дом на Литейном известен благодаря стихотворению Некрасова «Размышления у парадного подъезда». Во времена поэта здесь жил министр государственных имуществ Михаил Николаевич Муравьев. Пашков в 1848-м продал дом министру внутренних дел графу Орлову, который сдавал второй этаж Благородному танцевальному собранию. В 1857-м особняк приобрели в казну для Департамента уделов. Участники экскурсии увидят вестибюль, парадную лестницу, бальный зал, выполненные в стиле неогрек; а также гостиные и спальню — в стиле неоренессанс и рококо.
Когда: 7 июня 14:45.
Усадьба Кирьяново в жизни княгини Дашковой
Экскурсия посвящена судьбе сподвижнице Екатерины II, главе двух академий Екатерине Дашковой. Участники увидят дачу, построенную по задумке владелицы, посетят центральную часть усадебного дома, обычно недоступную для осмотра, а также узнают, как жила одна из самых ярких женщин в истории России.
Когда: 7 июня 15:30.
Дом Чичерина (Елисеевых)
Дом построен для столичного генерал-полицмейстера Чичерина во второй половине XVIII века на пересечении Невского проспекта и набережной реки Мойки. Архитектор до сих пор неизвестен, но есть предположение, что это был Фельтен. В 1780-е здесь жил архитектор Кваренги; в конце XVIII века под этими сводами устраивались концерты Музыкального клуба, членом которого был композитор Д.С. Бортнянский. Затем в доме располагалась типография и книжная лавка Плюшара, ресторан «Талон», редакция журнала «Отечественные записки». В 1858 -м дом выкупили братья Елисеевы. Здание было перестроено архитектором Гребенкой. Участники экскурсии увидят аутентичную лестницу, залы парадной анфилады, бывший кабинет Елисеева и музыкальную гостиную.
Когда: 8 июня 12:00.
Нарвские ворота
Памятник архитектуры в стиле ампир расположен на проспекте Стачек. Он построен в память о героях Отечественной войны 1812 года. Участники экскурсии осмотрят подвал, а также поднимутся наверх, в выставочный зал — там находится экспозиция, посвященная истории Нарвских Триумфальных ворот.
Когда: 8 июня 19:00, 15 июня 19:00.
Дом акционерного общества «Строитель»
Доходный дом в стиле неоклассицизм был построен по проекту архитектора Гевирца для акционерного общества, которое специализировалось на производстве строительных материалов. Как отмечают многие искусствоведы, здание напоминает Германское посольство, построенное Петером Беренсом на Исаакиевской площади. Среди общих сходств — массивные колонны и красный гранит, использованный в отделке фасада. В 1920-м здание было перестроено архитектором Бурышкиным.
Когда: 9 июня 16:00.
Пешеходная экскурсия «С именем Путилова»
С именем инженера, ученого и предпринимателя Николая Путилова связано множество мест в Петербурге: Морской канал, петербургский Морской порт, железная дорога, Кировский завод (ранее — Путиловский). На маршруте можно увидеть усадьбу на Петергофской дороге, старую заставу и Путиловский храм, на территории которого похоронен Путилов и его жена, а также ранее недоступные помещения храма, фрагменты старинных фресок.
Когда: 11 июня 14:00.
Дом городских учреждений
Дом городских учреждений построен по проекту Лишневского в 1904-1906-х годах. Его фасады оформлены в стилях готики и модерна. В свое время в здании располагались магазины, ломбард, типография, Городская комиссия по благотворительности, женское четырехклассное училище и многое другое. Сейчас здесь находятся производственные, торговые и жилые помещения. Во время прогулки участники узнают об истории и легендах, связанных с домом.
Когда: 14 июня 12:00 и 14:00.
Бассейное товарищество
Дом из восьми корпусов в стиле модерна построен на средства кооператива собственников в начале XX века. Здесь были использованы все новейшие достижения жилого домостроения того времени: централизованная подача горячей воды, водяное отопление, вентиляционные системы и лифты. Участники экскурсии осмотрят не только дворы-колодцы, но и жилые квартиры, где сохранились оригинальные камины, а также узнают, почему здания назывались «домами-пылесосами».
Когда: 15 июня 12:00 и 14:00.
Ново-Михайловский дворец
Дворец для великого князя Михаила Николаевича (сына Николая I) построен архитектором Штакеншнейдером в 1861-м в стиле эклектики. Внутреннее убранство оформили в разных стилях: столовая, кабинеты и библиотека выполнены в ренессансе, гостиные — в рококо. В настоящее время в здании находятся Институт восточных рукописей РАН, Институт материальной культуры РАН и институт электрофизики РАН.
Когда: 8 июня 11:00.
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