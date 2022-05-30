20 редких и бесплатных экскурсий по памятникам архитектуры Петербургу

Готическая рапсодия: дом товарищества «Помещик»

Здание построено по проекту архитектора Якова Блувштейн для сельскохозяйственного товарищества «Помещик». Компания занималась продажей молока и молочных продуктов. На экскурсии участники побывают на парадных и черных лестницах дома, увидят световой фонарь дворового корпуса, подлинные двери, витражи и лепнину.

Когда: 5 июня 12:00 и 14:00, 9 июня 12:00 и 14:00, 12 июня 12:00 и 14:00.